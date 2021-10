I Måneskin apriranno il concerto dei Rolling Stones il 6 novembre: l'annuncio al Tonight Show di Jimmy Fallon

I Måneskin hanno fatto il loro debutto per la tv americana al Tonight Show di Jimmy Fallon. Mai nessuna band italiana era arrivata così in alto. Ma non finisce qui: il 6 novembre apriranno il concerto di Las Vegas dei Rolling Stones. E come se la pressione non fosse abbastanza, ad osservarli dalla platea ci saranno 65.000 persone. Un numero quasi irrisorio però se lo si confronta con i numeri che Beggin’, la cover dei Four Seasons portata dalla band ad X Factor nel 2017 e suonata in tv da Fallon, ha ottenuto all’estero.

SUL PALCO CON GLI STONES

“Un fenomeno internazionale incredibile”. Così Jimmy Fallon, host del più importante Tonight Show americano, ha presentato i Måneskin. E se dopo l’annuncio della loro candidatura agli MTV EMAs in tre categorie (appuntamento al 14 novembre) e il loro debutto per la tv statunitense pensavate che la band romana non potesse più stupirvi, ecco che arriva la notizia: il 6 novembre Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan apriranno il concerto dei Rolling Stones all’Allegiant Stadium di Las Vegas. “Beggin’ è la canzone più popolare delle radio rock e alternative, ha più di un miliardo di stream nel mondo, e suoneranno prima degli Stones”, rivela Fallon mostrando il vinile di Teatro d’Ira – Vol I.

IL MINICONCERTO CON BEGGIN’ E MAMMAMIA

Beggin’, la cover incisa nel 2017 e diventata virale dopo la loro vittoria all’Eurovision Song Contest di quest’anno, apre il miniconcerto della band al Tonight Show. È lo stesso Fallon a citare l’inarrestabile successo ottenuto dal singolo all’estero: oltre ad avere miliardi d’ascolti, è tra i brani più passati dalle radio rock statunitensi. Ma non solo: la canzone è al secondo posto nella Hot&Rock Alternative Songs di Billboard, la classifica che certifica i brani rock più ascoltati negli Stati Uniti. È stato poi il turno del nuovo singolo Mammamia, che con ironia racconta gli stereotipi che circondano gli italiani e che con un accenno non troppo velato fa riferimento alle accuse che arrivarono dalla Francia dopo la vittoria italiana all’Eurofestival. “I swear that I'm not drunk, and I'm not taking drugs”, canta Damiano, che venne tacciato di aver fatto uso di stupefacenti in diretta a Rotterdam.