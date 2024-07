Morgan assolto, non diffamò Bugo a Sanremo 2020

"Le brutte intenzioni, la maleducazione/la tua brutta figura di ieri sera/e l'ingratitudine e la tua arroganza/fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa/certo disordine è una forma d'arte/ma tu sai solo coltivare invidia/ringrazia il cielo sei su questo palco/rispetta chi ti ci ha portato dentro/e questo sono io", sono i versi inventati e cantati al teatro Ariston durante il Festival di Sanremo 2020 da Morgan, per sbeffeggiare Bugo. Ebbene, oggi il giudice del Tribunale di Imperia Marta Bossi ha assolto "perché il fatto non sussiste" Marco Castoldi, in arte Morgan, a processo con l'accusa di diffamazione aggravata nei confronti del cantautore Cristian Bugatti, in arte Bugo, per quanto avvenuto in quel momento cult sul palco del teatro Ariston.

Morgan ha commentato: "Oggi non è la mia vittoria ma quella dell'impegno e della serietà. Sia perché gli avvocati hanno lavorato con abnegazione e sia perché è stata data fiducia alla verità, e ha trionfato, come Cioran insegna: la verità in ultima istanza trionfa sempre".

Morgan-Bugo, cosa successe a Sanremo 2020

Ricordiamo che Morgan e Bugo erano in gara con la canzone "", ma vennero squalificati proprio quando l'ex Bluvertigo modificò, a sorpresa, nel corso dell'esibizione, il testo. La vicenda - una vera e propria bufera mediatica che rimbalzò immediatamente sui social e che inevitabilmente contribuì al chiacchiericcio sanremese - finì in tribunale dopo la denuncia di Bugo che, oltre ad essere stato squalificato, si era sentito diffamato dalle dichiarazioni di Morgan. Il pm aveva chiesto una condanna a un anno e 6 mesi.