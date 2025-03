Joan Thiele a RTL 102.5: “Sanremo è stata un’esperienza bellissima e me ne sono resa conto solo quando sono tornata a casa. Per il mio disco ho lavorato sull’archivio di Piero Umiliani e ora non vedo l’ora dei live”

Joan Thiele è stata ospite di RTL 102.5, in compagnia di Matteo Campese e La Zac, per presentare “Joanita”, il suo primo album interamente in italiano rilasciato lo scorso 21 febbraio. "Joanita" è il soprannome che amici e familiari hanno sempre usato per l’artista, sottolineando l’aspetto più intimo e autobiografico del progetto. Il disco rappresenta un viaggio sonoro in cui l’artista si immerge nelle proprie radici e nei propri ricordi, raccontando emozioni profonde attraverso la musica. Fil rouge di questo viaggio sonoro è la musica per il cinema, soprattutto quella del M° Piero Umiliani, la cui opera Joan ha avuto l’occasione di studiare da vicino grazie alla collaborazione della famiglia Umiliani che le ha aperto le porte dello studio e dell’archivio di famiglia. Ai microfoni di RTL 102.5, Joan Thiele ha raccontato: «Questo per me è un album importante perché è il primo vero album che viene fuori da quando ho iniziato a scrivere in italiano, perché ho fatto una serie di EP. Ho iniziato molti anni fa, ma ero piccolina e cantavo in inglese. Quindi iniziare a cantare in italiano e a scrivere è stato un po’ come ricominciare, avere una seconda pelle. Alla fine ho iniziato recentemente, quattro anni fa. Per me questo è il primo album che esce, ci ho messo tre anni con tanti amici e musicisti, ho lavorato all’archivio di Piero Umiliani, perché la sua famiglia mi ha dato accesso all’archivio e mi ha dato la possibilità di campionare diversi brani, tra cui “Crepuscolo sul mare”. Sono stata molto fortunata, ho lavorato nel suo studio a Roma con i suoi strumenti ed è stata proprio una bella esperienza. Lui aveva delle macchine incredibili, che ora è difficile trovare, ma hanno un valore affettivo perché sai che erano suoi». Il cinema e le emozioni sono il cuore pulsante di “Joanita”: ogni traccia dell’album è legata a un’emozione e a un ricordo preciso, creando un mosaico di esperienze che spaziano dalla nostalgia alla rabbia, dalla fragilità alla voglia di evasione. La chitarra elettrica, strumento centrale del disco e fedele compagna di Joan fin dall’adolescenza, incarna l’energia e la passione dell’artista.





Sanremo 2025

Lo scorso febbraio, l’artista ha partecipato per la prima volta al Festival di Sanremo, portando sul palco dell’Ariston il singolo “Eco”. Nel corso di “The Flight”, Joan Thiele ha rivelato come ha vissuto questa esperienza: «Sanremo è stata una bellissima esperienza, molto frenetica e il ritorno è stato post – traumatico. Però ho fatto tante cose ed è uscito il mio disco. Quando ero lì non mi stavo rendendo conto di quello che stava succedendo, mi ne sono resa conto di quello che era successo quando sono tornata a casa: pianti e gioia, ti sale tutto insieme».





Joanita Tour 2025

A maggio sarà poi la volta del ritorno live con “Joanita Tour 2025”. Questi i primi sette appuntamenti annunciati: si parte il 24 maggio al Mi Ami Festival di Milano, per poi proseguire il 27 giugno al Flowers Festival di Collegno (TO), il 28 giugno al Lumen Festival di Vicenza, il 25 luglio al Riverock Festival di Assisi (PG), l’11 agosto al Mish Mash Festival di Milazzo (ME), il 13 agosto al Color Fest di Lamezia Terme (CZ), il 14 agosto al Locus Festival di Locorotondo (BA). «Ci saranno delle novità: nuove chitarre elettriche. Adesso ne ho quattro e ne porto in giro due o tre e magari ora ne prenderò altre. Sono veramente emozionata perché suonerò con dei musicisti magnifici e saremo proprio una band, sarà molto bello e non vedo l’ora. Non sarà intimo, nel senso che secondo me vi muoverete molto» ha raccontato Joan Thiele in diretta su RTL 102.5.