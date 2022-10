I Måneskin, un anno di successi. Damiano, Victoria, Ethan e Thomas ritornano in radio con “The Loneliest”

Il ritorno in radio

Da qualche giorno il gruppo Rock è tornato in radio con un nuovo singolo “The Loneliest”, già diventato il più ascoltato al mondo nel primo giorno (7 ottobre 2022), entrando nelle classifiche di 28 Paesi e piazzandosi come più alta nuova entrata nella Top Songs Global Chart di Spotify. “The Loneliest” segna il anche il ritorno ad una ballad, tra voci ruggenti e assoli di chitarra elettrizzanti che si tingono di una delicatezza a tratti elegante, il brano classic rock racconta il lato più vulnerabile della band.

Un anno di successi

Usando un’iperbole, possiamo dire che lo scorso anno i Måneskin hanno vinto qualsiasi premio musicale disponibile sul nostro pianeta. E non stiamo neanche esagerando più di tanto. Il filotto di vittorie ha anche scatenato il mondo dei social che ironizzava, appunto, sulla facilità dei talenti italiani di accedere a traguardi ed encomi oltremodo prestigiosi.

Elencarli tutti diventa difficile, ma proviamo almeno a rendere l’idea del loro successo internazionale: al momento risultano gli artisti italiani più ascoltati al mondo con più di 6 miliardi di streaming su tutte le piattaforme digitali e 289 certificazioni globali tra cui 15 dischi di diamante, 230 dischi di platino e 44 dischi d'oro. Anche con i live non hanno certo deluso: si sono esibiti nei più importanti festival internazionali, tra cui Coachella in California, Lollapalooza di Chicago, Rock am Ring in Germania, Summer Sonic in Giappone e Rock in Rio in Brasile. Sono stati ospiti dei più famosi show televisivi americani, The Tonight Show con Jimmy Fallon, The Ellen DeGeneres Show e Saturday Night Live. E il 6 novembre 2021 hanno aperto il concerto dei Rolling Stones all'Allegiant Stadium di Las Vegas. Quasi si rischia di dimenticare le 70 mila persone presenti il 9 luglio 2022 al Circo Massimo di Roma.

Il nuovo tour

Dopo il Tour in Nord America, i Måneskin daranno il via al loro Tour Europeo in Italia, a Pesaro, il 23 febbraio 2023, con nuovi biglietti disponibili, aggiungendo due nuove date: il 17 marzo a Bologna e il 5 maggio a Milano.