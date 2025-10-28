I Pooh presentano a RTL 102.5 “Pooh60 La nostra storia”, il grande ritorno live in occasione del sessantennale della band

I Pooh, band che ha fatto la storia della musica italiana e composta da Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli, sono stati ospiti di RTL 102.5, in compagnia di Nicoletta Deponti, Fulvio Giuliani e Cecilia Songini, per presentare “Pooh60 La nostra storia”, il grande ritorno live in occasione del sessantennale della band. 60 anni di musica, di emozioni e di successi: nel 2026 i POOH sono pronti a tornare per quello che sarà un attesissimo anno di festeggiamenti e sorprese per il traguardo da record del loro sessantennale, che li conferma tre le band più longeve e amate di sempre. “POOH 60 – La nostra storia” sarà una serie di importanti appuntamenti live per rivivere e celebrare insieme una carriera straordinaria, un tour speciale che toccherà 6 città con doppia data, anticipati da una doppia data 0, per un totale di ben 14 date nei palasport italiani. Ai microfoni di RTL 102.5, Roby Facchinetti ha raccontato: «Siamo carichi a pallettoni per questo traguardo fantastico, che stiamo vivendo con tutte le nostre forze. Abbiamo una grande voglia di salire sul palco e raccontare ancora meglio la nostra lunga lunga storia. Il motore che ci ha fatto cambiare idea sull’addio sono i nostri figli, Francesco e Daniele, che hanno insistito per mesi e anni e poi Amadeus un giorno ci chiese di andare a Sanremo come ospiti, quindi non era una tournèe. Da lì poi sono arrivate richieste da tutte le parti ed eravamo partiti solo con San Siro. Partiremo da Bergamo, dalla mia città, e le prevendite stanno per esaurirsi e questo mi rende molto molto felice». «Ci siamo presi un anno per organizzare i primi mesi del prossimo anno, perché sarà molto particolare. 60 anni di carriera non si compiono tutti i giorni. Sarà una serie di cose molto importanti, un repertorio molto importante ci saranno degli effetti molto importanti per rappresentare cosa sono stati i Pooh in tutti questi anni. Dopo Sanremo e San Siro, siamo entrati in tournèe automaticamente ed è stato un tour memorabile, interminabile e bellissimo» ha aggiunto Dodi Battaglia. Nel corso di “Password”, Red Canzian ha spiegato: «Stiamo cercando di dare il massimo per il pubblico che verrà a vedere i nostri concerti, perché è un concerto di ringraziamento alla gente che per 60 anni non ha smesso un giorno di pensare alla nostra musica. Sarà un concerto del sorriso, un concerto per divertirci, divertire e onorare la nostra musica e tutti i nostri amici che ci hanno aiutato ad arrivare fin qua. Sarà un tournée di grande serenità, ma anche di un grande grazie alle persone che ci hanno permesso di arrivare fin qui e di vivere il nostro sogno. Conoscendoci non deluderemo nessuno». «Conoscendo questi ragazzi, aspettiamoci di tutto. Ci sarà una grande emozione in tutto e cose che faremo, i Pooh hanno scritto canzoni che ancora scopriamo. In questo lungo anno ne sentiremo e ne vedremo delle belle. Degli amici mi hanno chiesto se il centennale è previsto… devo dire che ci stiamo organizzando, io ci sarò. Alla fine di ogni concerto bisognerebbe essere senza voce e potremmo mettere un premio per il fan più senza voce» ha concluso Riccardo Fogli.





Le tappe del ritorno live

Da settembre a ottobre 2026, la band sarà protagonista di un viaggio musicale che ripercorrerà 60 anni di musica e di amicizia, 60 anni di canzoni che hanno attraversato il tempo, unendo diverse generazioni e diventando la colonna sonora della vita di milioni di persone. I Pooh faranno tappa a Bergamo, Firenze, Torino, Roma, Milano, Eboli e Bari: in ogni città saranno due i concerti, due live unici che differiranno tra loro su alcuni brani in scaletta, per un tour che si preannuncia imperdibile e ricco di sorprese. In un anno così importante di celebrazioni non mancheranno le sorprese anche dal punto di vista discografico, con uscite antologiche e tante sorprese nel corso dell’anno per ripercorrere la storia dei Pooh attraverso le loro straordinarie canzoni. RTL 102.5 è media partner ufficiale di “POOH 60 – La nostra storia”.



