I Principi di Borbone mettono all'asta un dipinto di Van Gogh, il valore stimato è di 50 milioni di dollari

Il dipinto "Les canots amarrés" di Vincent Van Gogh, una scena che ritrae un porto di mare, presente nella collezione della famiglia reale dei Borbone delle due Sicilie, andrà all'asta, con una stima di 30-50 milioni di dollari da Christie's, nella vendita che inaugurerà la nuova sede asiatica della casa d'aste, a Hong Kong, il prossimo 26 settembre. Realizzata durante il soggiorno biennale di Van Gogh a Parigi, l'opera fu dipinta nell'estate del 1887 ad Asnières e raffigurava il sereno paesaggio fluviale del sobborgo situato a nord-ovest della capitale francese.





Opera da record