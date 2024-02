Identitalia, la mostra che celebra i marchi storici italiani. Presente anche RTL 102.5

Una mostra per celebrare alcuni dei più importanti marchi storici italiani che hanno contribuito a rendere grande la storia del nostro Paese: è "Identitalia, The Iconic Italian Brands", inaugurata oggi a Palazzo Piacentini, sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Un modo per festeggiare i 140 anni dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Un patrimonio industriale, creativo e progettuale inestimabile, ripercorso attraverso bozzetti originali, fotografie, documenti storici, proiezioni. Hanno aderito all'iniziativa più di cento aziende, tra cui RTL 102.5.





URSO, ORGOGLIOSI DELLA NOSTRA CAPACITÀ CREATIVA

Presenti all'evento il Ministro Adolfo Urso, il presidente di Unioncamere Andrea Prete, il presidente dell’Associazione Marchi Storici Massimo Caputi. “– ha sottolineato Urso -”. Il Ministro ha poi ricordato cheapre l'anno del Made in Italy "





LO SPAZIO DI RTL 102.5

Tra gli spazi espositivi, anche quello della prima radiovisione d'Italia. Presenti i microfoni da studio e da esterna, gli scatti della campagna "" realizzata nel 2022, con i volti di alcuni degli speaker che accompagnano i very normal people ogni giorno. Infine la foto dell'Arena di Verona animata dal Power Hits Estate, l'evento principe di RTL 102.5.





VISITABILE FINO AL 6 APRILE

è stata curata dai professori Carlo Martino e Francesco Zurlo, docenti di Design dell’Università La Sapienza di Roma e del Politecnico di Milano. Sarà possibile visitarla, su prenotazione, fino al 6 aprile.