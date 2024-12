Il caffè ti rende nervoso, ma ti allunga la vita, di circa due anni e la migliora in molti casi

A che bellu cafè solo a Napoli lo sanno fà, cantava Domenico Modugno, più tardi Fabrizio De Andrè cambiò la location, portandola in carcere. E non dimentichiamo ‘na tazzulella ‘e cafè di Pino Daniele. Ma ora ecco i portoghesi che lo santificano. Due ricercatori lusitani hanno determinato che bere caffè può regalare circa due anni di vita in più, da trascorrere in salute, tenendo a bada i meccanismi biologici legati all'invecchiamento che aumentano il rischio di malattie. Fra essi figurano infiammazione, ossidazione, ridotta sensibilità all'insulina, instabilità genomica e altro ancora. È quanto emerso da un nuovo studio di revisione che ha analizzato statisticamente i dati di molteplici ricerche concentrate sulla relazione tra consumo di caffè, longevità e indicatori di vita sana. Insomma una bella notizia per noi italiani, grandi bevitori di caffè. Diverse ricerche avevano già evidenziato l'impatto positivo del caffè sulla riduzione della mortalità per tutte le cause; siamo dunque innanzi all'ennesima dimostrazione dei potenziali benefici di questa amata bevanda, il cui consumo deve essere misurato e sempre valutato dal proprio medico. Il più importante principio attivo del caffè, la caffeina, può essere nociva a specifici disturbi e in determinate condizioni non è raccomandata. In base alle indicazioni dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (ESFA), è considerato sicuro per la maggior parte degli individui il consumo di circa 400 milligrammi di caffeina al giorno, ovvero dalle tre alle cinque tazzine (in base alla varietà e qualità). Queste quantità non valgono per tutti; per le donne incinte o in allattamento, infatti, la raccomandazione è di circa la metà, ma ogni caso fa storia a sé ed è sempre doveroso consultare il proprio medico.