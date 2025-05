La Federazione del tennis da Papa Leone XIV con i suoi trofei, Sinner gli propone di palleggiare

Una delle prime cose che è stata fatta notare all’elezione di Papa Leone XIV, è stata la sua passione per il tennis.,sport che ha sempre praticato..Ed ecco la Federazione italiana del tennis in udienza privata in Vaticano con Jannik Sinner insieme alla sua famiglia e il presidente della Fitp Binaghi. la Federazione ha portato con sé i trofei della Coppa Davis e della Billie Jean King Cup. Il racconto dell'incontro "L'incontro con il Santo Padre, avvenuto questa mattina in Vaticano, è stato molto emozionante - ha dichiarato Binaghi al sito della Fitp -. Per me, per Jannik e idealmente per tutta la nostra Federazione è stato un grandissimo onore, una giornata che non dimenticheremo mai. Abbiamo respirato tutta la passione che Leone XIV ha per il nostro sport e questo ci ha riempito di orgoglio. Speriamo di poter abbracciare di nuovo il Santo Padre al più presto, magari su un campo da tennis".