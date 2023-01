Il ciclone Thor porta l'inverno in Italia. Allerta meteo e Coldiretti lancia un SOS per campi e spesa

Ormai sembrava non dover essere più presente nell’attuale anno solare. Eppure, l’inverno è arrivato anche in Italia portando freddo e maltempo: previsti 10 giorni di neve e vento. Il ciclone Thor (così come è stato soprannominato il fenomeno meteorologico in atto) è in piena azione e ci accompagnerà almeno fino alla fine del mese. Oggi allerta arancione in Campania. Gialla in altre otto regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Prevista molta neve in pianura tra Basso Veneto, Toscana ed Emilia, ma anche sugli Appennini meridionali. Possibili altri fiocchi in Sardegna. Tra le regioni imbiancate nel weekend potrebbero aggiungersi Marche, Calabria e Sicilia. Allerta delle Protezione civile. Aosta tra i posti con le temperature più basse.

Lazio, la nota della Protezione Civile

Scatta l'allerta gialla per neve sul Lazio a partire da oggi, 20 gennaio, e per le successive 24-30 ore. Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso l’avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dal primo pomeriggio e per le successive 24-30 ore, si prevedono sul Lazio: "Nevicate sparse, tendenti a diffuse in serata, al di sopra dei 400-600 metri, specie sulle zone meridionali, localmente in abbassamento fino ai 200-300 metri su zone vallive interne, con apporti al suolo da deboli a moderati. Precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio o temporale, sulle zone meridionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento'', comunica in una nota la Protezione Civile del Lazio.

Campania

Prima neve della stagione sulla vetta del Vesuvio. Napoli e le località del golfo partenopeo si sono svegliate con lo spettacolo della cima del vulcano completamente imbiancata dopo la nevicata della notte. Sulla Campania è attualmente in vigore un'allerta meteo di colore giallo, che diventerà però di livello arancione dalle ore 12 di oggi, venerdì 20 gennaio, fino alle ore 8 di domani, sabato 21 gennaio. Le previsioni contenute nell'allerta diramata dalla Protezione civile regionale parlano di una nuova perturbazione che interesserà la regione, causando un repentino peggioramento delle condizioni meteo, con abbassamento delle temperature e neve già intorno ai 400 metri sul livello del mare.

Ischia

L'allerta meteo arancione ha comportato una ulteriore evacuazione dall'isola d'Ischia: oltre ai cittadini che vivono nelle zone a rischio di Casamicciola gravemente interessate dalla recente frana, dalle prime ore del giorno è iniziato l'allontanamento dalle case anche per i 90 abitanti della zona di Monte Vezzi, ad Ischia Porto, altra località su cui grava il rischio idrogeologico e dove nel 2006 si verificò una frana che uccise quattro persone. Per gli sfollati è stato attrezzato un centro di assistenza al Palazzetto dello Sport Taglialatela dove potranno richiedere il soggiorno in strutture ricettive o comunicare l'autonoma sistemazione sino a cessato allarme, previsto per domattina. A causa dell'allerta meteo, i sindaci dell'isola hanno disposto inoltre la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado oltre che di cimiteri e campi sportivi.