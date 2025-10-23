Il Natale è alle porte? In Italia 1,7 milioni di persone hanno già addobbato l'albero Photo Credit: Ansa

C'è già aria di Natale in molte città. Gli italiani che hanno già addobbato l'albero sono 1,7 milioni e oltre 6 milioni di persone hanno anche già completato la caccia ai regali. Poi ci sono le, intramontabili, hit di Natale che vengono ascoltate da 4 milioni ascoltano di persone in Italia in questo periodo. I dati si riferiscono all'indagine sul Natale, commissionata da Facite.it a mUp Research

CALENDARIO ALLA MANO SIAMO QUASI AD HALLOWEEN

Se facciamo due conti siamo quasi ad Halloween, dando un'occhiata al calendario. Mancano quasi due mesi al Natale.

“Tra regali, addobbi, cenoni e festeggiamenti, il Natale porta con sé un carico di spese straordinarie che, se non gestite correttamente, possono mettere in difficoltà le famiglie italiane. Muoversi con anticipo e spalmare i costi su più mensilità può essere una strategia semplice, ma efficace, per ridurre l’impatto di queste uscite sui budget familiari”, spiegano gli esperti di Facile.it.

IDEE PER I REGALI DI NATALE

Il rebus regali, come ogni anno, infiamma il dibattito. Parola d'ordine, anche quest'anno: risparmiare.

Secondo l’indagine gli italiani scelgono sette regali, ma 800.000 intervistati hanno dichiarato di volerne fare più di 20. "Il 76% degli intervistati farà un numero di regali in linea con lo scorso anno, mentre il 12%, corrispondente a quasi 5 milioni di individui, ha intenzione di acquistare più doni rispetto a quelli messi sotto l’albero lo scorso anno", scrive Tgcom24.

E come si pagano i regali? Sempre più italiani decidono di affidarsi ai pagamenti digitali, entrati ormai nella vita di tutti noi. Sempre Tgcom24 fa sapere che

il 20% ha un’app di pagamento digitale, mentre il 7,7% ha optato per la formula buy now pay later. Il 47% dei rispondenti, infine, ha utilizzato denaro contante. E se in 9 casi su 10 i soldi provengono dai propri risparmi, poco più di un rispondente su 10 ha dichiarato di aver fatto ricorso a una società di credito (12%).



