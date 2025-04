Il post in fabbrica, Almax offre 70 posti di lavoro

Ospite di Non Stop News Massimiliano Guerrini, presidente di una delle aziende italiane leader nel settore pelletteria

Stamattina, in Non Stop News, per la rubrica Il post in fabbrica è stato ospite in studio a Milano Massimiliano Guerrini, presidente di Almax, una delle aziende italiane leader nel settore pelletteria. Nata a Scandicci nel 1986, come ditta artigianale, è diventata una vera e propria industria nel 2000 e lavora pelli per i più famosi brand del mondo. Molto attenta alla formazione, è socio fondatore dell'Its Mita Academy di Firenze. Con 230 "giovanissimi" collaboratori ("l'età media dei nostri collaboratori è di 30 anni"), ne cerca con urgenza 10 e altri 60 entro l'estate: "Sviluppiamo collezioni di borse, lavoriamo con brand di lusso, facciamo le borse con le mani; anche se la tecnologia ci aiuta, usiamo le mani". Tra le posizioni aperte anche quella di tagliatori di pelle. I curricula per le candidature possono essere inviati a www.unimpiego.it/ilpostinfabbrica. Appuntamento, su RTL 102.5, a mercoledì prossimo alle 7.45.​

