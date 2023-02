Il sindaco di Sanremo a RTL 102.5: "Momento positivo per la musica e per Sanremo. Quest'anno in città c'è un'atmosfera straordinaria"

«È il mio nono festival da sindaco di Sanremo. È un’edizione particolare perché dopo due anni con il freno a mano tirato quest’anno c’è un’atmosfera magica in città, qualcosa mai vista prima. Folle di persone, ragazzi che inseguono i cantanti, tutto questo ci dà grande forza e positività», racconta Alberto Biancheri. «Ora aspettiamo solo l’inizio del Festival, con i fuochi musicali dal porto e poi il green carpet. È un momento positivo, per la musica e per Sanremo. Tutta la provincia di Imperia è full, la gente per poter pernottare si sta spostando verso Nizza, qualcosa di straordinario che ne fa percepire la potenza», continua.



Sul podio il sindaco non si espone: «Non ne ho mai azzeccato uno in nove anni», scherza. «Io spero sempre che vinca la città di Sanremo. Spero che chi sarà qui in questi giorni possa godersi la città, anche se non entreranno in teatro», conclude.