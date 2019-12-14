Il Volo raddoppia, nel 2020 nuove date in Italia

Il Volo raddoppia, nel 2020 nuove date in Italia

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Redazione Web

14 dicembre 2019, ore 22:00

Il trio ha festeggiato quest'anno i dieci anni di carriera

Dopo i festeggiamenti per i dieci anni di carriera, celebrati anche dalle insegne luminose a loro dedicate a Times Square a New York in occasione dell'uscita del best of ''10 Years'', Il Volo continua il suo tour anche nel 2020. Dopo una tournée che li ha portati in Giappone, in Europa e in America Latina, il trio, oltre ai già annunciati concerti in Nord America, ha in serbo delle date speciali in Italia. Aumentano inoltre le tappe previste, con un raddoppio dell'appuntamento nella prestigiosa Arena di Verona, dove si è registrato il tutto esaurito anche a settembre 2019. Nuova data prevista per il 31 di agosto, che si aggiunge a quella già prevista del 30 agosto. Diventano due anche i live nella splendida cornice del Teatro Antico di Taormina. Alla già comunicata tappa del 4 settembre, si aggiunge quella del 5 settembre. Inoltre il trio, da novembre 2020, si esibirà nei principali palasport d'Italia a Torino, Milano e Roma.


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