Il vulcano di Stromboli erutta, alzato il livello di allerta

Un boato, il fumo nero, il vulcano di Stromboli si è svegliato ieri mattina ed ha provocato il crollo parziale della terrazza craterica provocando un segnale sismico della durata di 3 minuti registrato da tutta la rete sismica. Il Dipartimento della Protezione Civile ha disposto il passaggio di allerta per il vulcano Stromboli dal livello giallo ad arancione . Il sindaco di Lipari, Riccardo Gullo ha invitato i cittadini a restare in casa, ai residenti di Ginostra invece ha chiesto di utilizzare la mascherina perchè il vento ha spinto la cenere da quella parte dell'isola. " Finche' la lava seguirà il corso naturale lungo la sciare del fuoco – ha spiegato Gullo - non dovrebbero esserci rischi particolari" . La situazione sarà rivalutata questa mattina.

PHOTO CREDIT: Fotogramma.it

LE RACCOMANDAZIONI DEL COMUNE IN CASO DI ERUZIONE

1. Adottare la massima cautela tenendosi informati sull'evoluzione dei fenomeni vulcanici in atto; 2. Non uscire da casa e allontanarsi da porte e finestre, in quanto lo spostamento d'aria causato dall'esplosione potrebbe rompere i vetri, e ripararsi sotto un tavolo o un muro più spesso evitando di ricoverarsi sotto verande e tettoie; 3. Seguire scrupolosamente le indicazioni date dal personale in caso ci si trovi presso alberghi e/o locali pubblici; 4. Proteggersi la testa, la bocca, il naso e gli occhi dalla cenere, cercando riparo possibilmente all'interno di un edificio in caso di pericolo; 5. Proteggersi la bocca, il naso e gli occhi dalla cenere, cercando riparo sotto tettoie, verande coperte o balconi, o lungo i muri degli edifici se ci si trova all'aperto; 6. Allontanarsi rapidamente dalla costa verso il largo se ci si trovi in barca; 7. Attendere il personale addetto ai soccorsi che provvederà al tuo trasporto in area sicura se a mobilità ridotta".