Imprenditore calabrese arrestato per sfruttamento: paghe da fame, ferie negate, incidenti nascosti

Oltre 60 dipendenti costretti ad accettare condizioni di lavoro degradanti e pericolose pur di non essere licenziati. I finanzieri del Comando provinciale di Catanzaro hanno arrestato questa mattina Paolo Paoletti (51 anni), imprenditore titolare di cinque supermercati a Montepaone, Soverato e Chiaravalle Centrale; la consulente del lavoro Maria Teresa Panariello (48 anni), attualmente ai domiciliari; una responsabile amministrativa, Anna Valentino (52 anni), anche lei ai domiciliari. Disposto l’obbligo di dimora nel comune di residenza anche per due responsabili dei punti vendita. Tutti e cinque sono accusati di aver approfittato della vulnerabilità e della situazione di necessità in cui versavano i lavoratori alle loro dipendenze per sfruttarli e guadagnare illecitamente dalla loro attività. A destare scalpore, oltre al mancato rispetto delle normative sulla sicurezza, gli stipendi: a fronte di una prestazione di oltre 50 ore a settimana, sarebbe stata corrisposta una paga di 4 euro all’ora.





L’operazione

Le accuse per cui i cinque soggetti sono indagati sono: associazione per delinquere finalizzata allo sfruttamento del lavoro, alle estorsioni e ai reati di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. Il provvedimento restrittivo e il sequestro sono stati emessi dal gip su richiesta del sostituto procuratore Saverio Sapia e del procuratore aggiunto Giulia Pantano con il coordinamento del procuratore facente funzioni Vincenzo Capomolla. A far emergere la situazione, il Gruppo investigazione criminalità organizzata del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Catanzaro che ha svolto ampia e articolata attività di intercettazione e varie perquisizioni. Al centro della lente dei finanzieri, 6 attività commerciali, due società di capitali con sede a Montepaone, con un patrimonio aziendale per un valore di oltre 27 milioni di euro, tutte sequestrate.