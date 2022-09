Impresa straordinaria del Napoli di Spalletti. Non si può dire altrettanto per l’Inter che va ko

NAPOLI-LIVERPOOL 4-1

Grande partita del Napoli di Spalletti che cala il poker contro il Liverpool e lo annienta 4-1 nella prima giornata del gruppo A di Champions League. Primo tempo magistrale degli azzurri che colpiscono un palo dopo 42' secondi e poi segnano tre reti con Zielinski su rigore, Anguissa e Simeone e sbagliano un rigore con Osimhen. Nella ripresa poker ancora con Zielinski e gol della bandiera della squadra di Klopp con Luis Diaz. Un inizio di stagione critico per i reds sia in Premier che in Champions. Il Napoli resta così imbattuto in questo inizio di stagione. Per la sfida del Maradona Klopp si affida all'esperienza in mediana di Milner e al tridente d'attacco Salah-Firmino-Diaz, con Darwin Nunez in panchina. Mentre Spalletti opta per Politano, con Zielinski e Kvaratskhelia, a supporto di Osimhen e con Olivera preferito a Mario Rui sull'out di sinistra. Nel finale del primo tempo arriva il tris. Ad inizio ripresa la musica non cambia e al 47' arriva il poker: Simeone libera in area Zielinski, Alisson compie un miracolo sul primo tentativo ma non può nulla sul morbido tap-in che segna la doppietta del polacco e il 4-0. Il Liverpool reagisce e al 49' trova il gol grazie ad un bel destro a giro dai 20 metri di Luis Diaz. Il Napoli a questo punto controlla e rischia poco, al 61' rinvio sbagliato di Zerbin, cross di Alexander-Arnold, incornata di Luis Diaz, ma Meret alza sopra la traversa. Nel finale girandola di cambi e torello del Napoli tra gli applausi del Maradona.