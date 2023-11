In arrivo il biopic su Édith Piaf: l'artista torna a cantare grazie all'intelligenza artificiale

Il Passerotto torna a cantare. A sessant’anni dalla morte, infatti, la voce di Édith Piaf, scomparsa nel 1963, tornerà a vivere grazie all’intelligenza artificiale: Warner Music Group (WMG) e la Piaf Estate si sono infatti uniti per mettere in scena “Édith”, biopic dedicato alla cantante francese. Il lungometraggio narrerà la vita dell’artista muovendosi tra gli anni Venti e Sessanta, spaziando tra Parigi e New York, con l’utilizzo di filmati d’archivio, interviste tv, performance teatrali e filmati personali. La voce narrante del film sarà proprio quella di Piaf, ricreata “in laboratorio”.

ÉDITH, L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE AL SERVIZIO DEL CINEMA

Per realizzare il biopic sono state utilizzate centinaia di clip vocali per “addestrare” l’intelligenza artificiale a riprodurre fedelmente la voce della maestra della Chanson. “Poter sentire ancora una volta Édith è stata un’esperienza speciale e toccante. La tecnologia ci ha fatto sentire come se fossimo di nuovo nella stanza con lei. L’animazione è bellissima e attraverso questo film potremo mostrare il lato reale di Édith, la sua personalità gioiosa, il suo umorismo e il suo spirito incrollabile”, hanno dichiarato gli esecutori testamentari dell’artista, Catherine Glavas e Christie Laume. La regia del film è firmata da Julie Veille, che ha già diretto i documentari su Diana Ross, Sting e Stevie Wonder.