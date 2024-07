The Bear e Shogun dominano le candidature agli Emmy: alla serie comica 23 candidature a quella drammatica 25 nomination

The Bear e Shogun dominano le nomination agli Emmy: nonostante critiche relativamente tiepide rispetto alle prime due stagioni, la terza mandata di puntate di Fx sugli chef di Chicago ha conquistato ben 23 candidature, un record per una serie comica mentre Shogun è arrivato in testa tra le serie drammatiche con ben 25 nomination. Il primato precedente in fatto di show comici apparteneva a 30 Rock con 22 candidature nel 2009. Jeremy Allen White, con Ayo Edebiri e Ebon Moss-Bachrach la star della serie, sarà in gara come miglior attore protagonista per il tormentato ruolo dello chef Carmen 'Carmy' Berzatto, mentre la Edibiri con la parte della sous-chef Sydney Adamu si è aggiudicata una chance come migliore attrice. The Bear, creato da Christopher Storer e che nel giudizio di molti non è affatto una serie comica, è candidato assieme a Abbott Elementary, l'ultima stagione di Curb Your Enthusiasm con Larry David, Hacks, Palm Royale, Reservation Dogs e What We Do in the Shadows: oltre alla nomination come miglior serie comica, ha offerto opportunità di statuette anche per la sceneggiatura, il casting, per le interpretazioni di Moss-Bachrach, Lionel Boyce e Liza Colón-Zayas e per gli attori ospiti che hanno incluso stavolta Jon Bernthal, Bob Odenkirk, Will Poulter, Olivia Colman e Jamie Lee Curtis.

LE CANDIDATURE 'DRAMA'

Tra le serie drammatiche guida il gruppo Shogun di FX, ambientato nel Giappone feudale del 17esimo secolo e recitato quasi tutto in giapponese, con ben 25 candidature, un primato per questa edizione. Lo show ha di recente fatto uscire la sua terza stagione con un primato di audience: 5,4 milioni di spettatori worldwide. Gli altri candidati nella categoria miglior serie drammatica sono Fallout, 3 Body Problem, Mr. and Mrs. Smith, il dramma in costume di Hbo The Gilded Age, la serie britannica con Gary Oldman Slow Horses, The Morning Show e l'ultima stagione di The Crown.