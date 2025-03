In arrivo venti forti a partire dal nord, allerta gialla in sei regioni

Lo scontro tra un'area di alta pressione in consolidamento sull'Europa centrale ed un'area di bassa pressione sul Mediterraneo centrale, determinerà un'intensificazione dei venti sui settori centro-settentrionali italiani, specialmente nelle zone montuose. La protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse per criticità criticità idrogeologiche e idrauliche. Dalla tarda serata di oggi, domenica 30 marzo 2025, sono attesi venti forti dai quadranti settentrionali, con raffiche di burrasca, sulla Provincia Autonoma di Bolzano, la Provincia Autonoma di Trento, Piemonte, Lombardia, Veneto e Liguria, in estensione dal pomeriggio di domani, lunedì 31 marzo su Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise. Per lunedì allerta gialla su Calabria, Marche, Abruzzo e su parte di Emilia-Romagna, versante adriatico del Molise e sulla Sicilia settentrionale.