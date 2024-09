In fiamme negozio a Milano, morti tre giovani cinesi

Sono tutte giovani e di nazionalità cinese le vittime dell’incendio divampato ieri sera, in un negozio di via Cantoni (in zona Certosa) a Milano. Il bilancio è di tre morti: due fratelli di 17 e 19 anni e un’ulteriore vittima di 24 che, secondo le prime ricostruzioni, si sarebbero ritrovati accerchiati dalle fiamme, senza possibilità di fuga, rimanendo così asfissiati dopo aver cercato invano rifugio in un bagno. A perdere la vita, anche il loro cagnolino. Non è escluso che il rogo sia stato appiccato volontariamente per danneggiare l’azienda.





La ricostruzione

Il negozio, uno showroom di 700 metri quadri specializzato nella vendita di arredi per interni e circondato da altri capannoni di tipo industriale, si articolava su due piani e pare avesse un unico accesso. Secondo quanto emerso finora, le fiamme sarebbero divampate ieri sera intorno alle 23:00 mentre all’interno si trovavano i ragazzi rimasti uccisi. Come mai fossero ancora lì nonostante l’ora tarda è presto detto: i tre pare dormissero nel magazzino. Gli investigatori hanno trovato alcuni letti e una delle vittime sembra avesse un pigiama addosso al momento del ritrovamento.

Raggiunti dal rogo, i ragazzi hanno cercato rifugio in un bagno adiacente alla stanza, perdendo la vita in poco tempo per il soffocamento causato dai fumi dell’incendio.