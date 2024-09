In Libano esplodono walkie talkie e pannelli solari, 14 morti e 450 feriti, Hezbollah minaccia una vendetta sanguinosa

In Libano per il secondo giorno consecutivo l'esplosione, sincronizzata, di dispositivi wireless, in dotazione ai miliziani di Hezbollah , e anche di pannelli solari, ha provocato almeno 14 morti e 500 feriti . Dopo i cercapersone scoppiati ieri, alla stessa ora, in tutto il Paese, a Damasco e nella Siria orientale, nel pomeriggio di oggi, come ha raccontato anche l'agenzia Ansa, un'altra ondata di deflagrazioni ha sconvolto il Libano. In serata il premier libanese, Najib Mikati, ha dichiarato che il suo governo si sta preparando a possibili scenari di una grande guerra con Israele . In molte città i residenti si sono riversati per strada per manifestare contro quello che è successo. Un'auto dell'Unifil è stata assaltata con lanci di pietre, a Tiro, da un gruppo di civili.





Oggi esplosi walkie talkie e pannelli solari