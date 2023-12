In Piemonte e Sardegna due tentativi di rapina a due furgoni portavalori

Scene degne di un film d'azione, con tir messi di traverso sulla carreggiata, copertoni in fiamme e chiodi sull'asfalto. Una tra il Piemonte e la Lombardia, una in Sardegna. In entrambi i casi c'è stato un tentativo di rapina ai danni di due furgoni portavalori. Il primo, avvenuto intorno alle 06:30 del mattino, si è verificato in provincia di Novara nei pressi del ponte sul Ticino dell'autostrada A4 Torino-Milano e ha visto come obiettivo un portavalori diretto a Torino. Per bloccarlo, i malviventi hanno posizionato un tir sulla carreggiata per ostruire le corsie, senza però avere successo. Il secondo, invece, in Ogliastra, con catene di ferro e copertoni dati alle fiamme per ostruire il passaggio del portavalori, questa volta sulla statale 125, vicino al bivio per Tertenia.





Il primo caso in Piemonte

I banditi, per guadagnarsi la fuga, hanno gettato dei chiodi sul manto stradale per rallentare eventuali altri veicoli che volessero inseguirli. Tutto dopo che era fallito il tentativo di rapina al portavalori per il quale era stato posizionato sulla carreggiata un tir, in modo tale da ostruire il suo passaggio. Tutto senza successo, grazie ai riflessi del conducente del portavalori che è riuscito a evitare il blocco e a dare l'allarme. Il fatto è avvenuto sull'autostrada A4 Milano-Torino, vicino al ponte sul Ticino, al confine tra Lombardia e Piemonte, in provincia di Novara. Risultato: nessun ferito ma lunghe code in autostrada, dopo l'intervento della polizia stradale e della squadra mobile. Il tir usato per il tentativo di blocco è rimasto sul posto anche per consentire agli investigatori di determinare la dinamica dei fatti e i dettagli di quanto accaduto, incluso il numero di malviventi coinvolti. L'autostrada A4 è rimasta chiusa per un tratto in entrambe le direzioni.









Il secondo caso in Sardegna

Un secondo assalto si è verificato ancora in mattinata, intorno alle 08:15, sulla statale 125, vicino al bivio per Tertenia, in Ogliastra, con esplosione di colpi d'arma da fuoco e alcune auto date alle fiamme, con una colonna di fumo levatasi sulla statale. Anche in questo caso non ci sarebbero feriti. Dopo l'intervento sul posto delle forze dell'ordine è scattata la caccia all'uomo, con posti di blocco sparsi in tutta l'Ogliastra. Secondo le prime testimonianze, i malviventi avrebbero sbarrato la strada con un catenaccio in acciaio e dato fuoco ad alcuni copertoni posizionati sulla carreggiata per rallentare il traffico e dare l'assalto al furgone. Nella fuga, gli stessi banditi avrebbero esploso dei colpi d'arma da fuoco e dato fuoco anche ad alcuni veicoli, prima di far perdere le loro tracce. In questo caso non è ancora chiaro se siano riusciti a sottrarre o meno dei valori.