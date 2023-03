In Tennessee diventano reato gli spettacoli delle Drag queen, la legge è stata firmata dal governatore Bill Lee

La legge firmata dal governatore repubblicano Bill Lee del Tennessee vieta dal prossimo primo aprile tutti gli spettacoli delle Drag queen. Sarà infatti considerato un reato l’esibizione di tutte quegli artisti (o artiste) che cantano, imitano, oppure fanno cabaret e ballano indossando trucco e abiti che estremizzano la femminilità. Quella firmata dal governatore repubblicano dello Stato del Tennessee è una legge unica nel suo genere.





Cosa contiene il provvedimento

La controversa legge contro gli Spettacoli delle Drag queen firmata dal governatore repubblicano dello stato del Tennessee, Bill Lee mette al bando tutte le forme di intrattenimento per adulti che si possono svolgere sul suolo pubblico o in luoghi dove possono essere visti dai minori. Il provvedimento riguarda anche le performance dove si esibiscono spogliarelliste, ballerine in topless, le cosiddette cubiste, ma anche gli imitatori. E non fa differenza se sono maschi o femmine. L'entrata in vigore della legge è stata anticipata al prossimo primo aprile e i media americani ipotizzano che sia stata fatta in vista del mese Pride di giugno.





Cosa rischia chi si oppone

Chi infrange la legge contro gli spettacoli delle Drag queen per la prima volta verrà dichiarato colpevole di reati minori, se dovesse nuovamente trasgredire, successivamente si passerà a condanne che prevedono il carcere fino a sei anni. Nel pacchetto di provvedimenti firmato dal governatore del Tennessee c'è anche quello che nega ai giovani la terapia ormonale (la cosiddetta gender affirming), che prevede l'assunzione di steroidi con lo scopo di adeguare le proprie caratteristiche fisiche alla propria identità di genere.