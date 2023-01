Incidente aereo, in Nepal sono morte 67 persone. Per il momento non risultano cittadini italiani

67 le vittime confermate

Sono almeno 67 le vittime confermate del disastro aereo avvenuto in Nepal, dove un aereo delle Yeti Airlines, con 72 persone a bordo, è precipitato nell'area di Pokhara. Secondo quanto rendono noto fonti locali e dell'esercito, i corpi di una trentina delle vittime sono stati recuperati mentre altri 36 sono ancora nella gola profonda 300 metri in cui è precipitato il velivolo, una posizione che sta rendendo difficili le operazioni di recupero. Oltre i soccorsi continuano gli accertamenti per avere maggiori dettagli e accertare l’entità della tragedia mentre un funzionario locale ha già riferito di "alcuni sopravvissuti".

15 stranieri, la Farnesina prosegue con le verifiche

L'aereo Atr 72, con 68 passeggeri e 4 membri dell'equipaggio, era partito da Kathmandu ed era diretto a Pokhara, nel centro del Nepal. Tra i passeggeri vi erano 15 stranieri: cinque indiani, quattro russi, due sudcoreani, un australiano, un francese, un argentino e un irlandese. Anche se per il momento non ci sono notizie di italiani a bordo la Farnesina sta verificando l'eventuale presenza di italiani coinvolti nell’incidente.

Impatto in una zona abitata

L'aereo si è schiantato in una zona abitata a 2 km dal nuovo aeroporto internazionale della città di Pokhara, inaugurato di recente. Nonostante questo, fortunatamente, non ci sono vittime o feriti tra i residenti della città nepalese. A rassicurare tutti ci ha pensato il sindaco della città, Dhana Raj Acharya, come riportano i media indiani. Acharya ha inoltre confermato che il velivolo si è schiantato sulla riva del fiume Seti, sottolineando di non avere informazioni sui sopravvissuti.

Il governo nepalese ha ordinato test tecnici su tutti i voli nazionali e ha dichiarato per domani una giornata di lutto nazionale.