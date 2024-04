Israele attacca una base militare in Iran. Teheran: "Se ci sarà un nuovo errore la nostra risposta sarà definitiva"

Israele ha lanciato il suo attacco all'Iran, risposta al raid di sabato scorso: colpita con droni una base militare aerea nella provincia di Esfahan, considerata un importante centro di produzione di missili e di droni. Area in cui si trova anche una centrale nucleare, che però non ha riportato alcun danno, come verificato dall'Agenzia Internazionale per l'energia atomica. Ma un raid è stato registrato anche nel sud della Siria. Un'azione definita "moscia" dallo stesso ministro israeliano Ben Gvir. L’intenzione infatti, sarebbe stata quella di lanciare un avvertimento, il segnale che, se vuole, Tel Aviv può colpire l’Iran al suo interno.





TEHERAN NON INTENDE RISPONDERE

Dal canto suo Teheran non prevede al momento una risposta immediata e neppure un vertice del Consiglio di Sicurezza. Un attacco su cui le autorità locali minimizzano, anche se stanno indagando e attendono risultati. Una nuova minaccia è arrivata intanto dal Ministro degli esteri iraniano Amirabdollahian:” ha detto in un'intervista alla. Reazione dura anche da Hamas. Secondo un alto funzionario, l'aggressione di Israele all'Iran rappresenta un'escalation contro la regione. Lo riporta il





BLINKEN, USA NON COINVOLTI

Intanto, dal G7 degli Esteri di Capri, il segretario di Stato americano Antony Blinken ha fatto sapere che gli Stati Uniti lavorano per una de-escalation e non sono coinvolti in alcuna operazione offensiva. Ribadita anche la contrarietà della Casa Bianca ad un intervento militare a Rafah, nel sud di Gaza. "ha detto Blinken.