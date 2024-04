Il congresso americano approva un massiccio pacchetti di aiuti per l'Ucraina, ma anche per Israele e Taiwan Photo Credit: agenziafotogramma.it

APPROVAZIONE A LARGA MAGGIORANZA

In Italia era notte quando dal Congresso americano è arrivato il via libera a un massiccio pacchetto di aiuti militari ed economici per l’Ucraina. Il Senato ha votato a favore, peraltro con larga maggioranza, confermando l’approvazione della Camera. Il pacchetto di aiuti ha un valore di circa 95 miliardi di dollari, stanziati dopo una lunga trattativa. Di questi, 61 saranno dedicati all’Ucraina, gli altri serviranno per sovvenzionare Israele e Taiwan.

LUNGA E NON FACILE TRATTATIVA

Gli Stati Uniti sono stati il principale sostenitore militare di Kiev nella sua guerra contro la Russia, ma il nuovo pacchetto di aiuti che include forniture militari vitali era rimasto bloccato per mesi al Congresso americano. L'esercito ucraino si trova ad affrontare una grave carenza di armi e di nuove reclute, mentre Mosca esercita una pressione costante da est. Come detto 13 miliardi sono invece destinati a Israele. E negli Stati Uniti resta la tensione, soprattutto nelle università con proteste a sostegno della Palestina e contro lo Stato Ebraico.

E' UNA VITTORIA DI JOE BIDEN

"Finalmente, finalmente, finalmente. Stasera dopo più di sei mesi di duro lavoro e molti colpi di scena l'America manda un messaggio al mondo intero: non vi volteremo le spalle", ha commentato il leader dei democratici al Senato, Chuck Schumer. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha affermato: “ Inizieremo a inviare armi e attrezzature all'Ucraina già questa settimana. Firmerò questo disegno di legge e parlerò al popolo americano quando arriverà sulla mia scrivania nelle prossime ore. Il Congresso ha risposto alla chiamata della storia con questa legge che mira a rafforzare la nostra sicurezza nazionale e inviare un messaggio al mondo sul potere della leadership americana".