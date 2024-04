Iran, se Israele attacca pronta un'arma mai usata prima. Dalla comunità internazionale appello alla de-escalation

Israele ha intenzione di rispondere all’attacco iraniano subito nella notte di sabato, anche se ancora non è chiaro in quali tempi e modi. Tel Aviv ha rassicurato i Paesi confinanti – Egitto, Giordania e Stati del Golfo – che l’azione militare scelta non li metterà in pericolo. Secondo quanto riferito all'Nbc da quattro funzionari statunitensi, si tratterà di un attacco di portata limitata, diretto contro armamenti militari dell’Iran o dei suoi alleati, puntando a non provocare vittime. Il premier Benyamin Netanyahu, che presiede il gabinetto di guerra, ha affermato che c’è l’Iran anche dietro Hamas, dietro Hezbollah, e che Israele vincerà a Gaza e da qualsiasi altra parte.









LE MINACCE DI TEHERAN Intanto il presidente iraniano Ebrahim Raisi ha ribadito che qualsiasi ritorsione contro Teheran riceverà una risposta "orribile, diffusa e dolorosa". "Il sostegno cieco di alcuni Paesi occidentali al regime sionista ha aggravato la tensione nella regione" ha detto Raisi, invitando gli Stati islamici ad adottare azioni dissuasive contro Israele a Gaza. Il portavoce della Commissione per la sicurezza nazionale del Parlamento Amouei ha dichiarato che "i sionisti farebbero meglio a comportarsi razionalmente, perchè l'Iran è pronto ad usare un'arma mai usata prima".