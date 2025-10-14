Instagram: alcuni contenuti vietati agli under 13. Cosa cambia nel mondo dei social

Cambia tutto. Su Instagram, la piattaforma social amata da giovani e adulti, arrivano più tutele per gli adolescenti. Così post con linguaggio forte, acrobazie rischiose e comportamenti dannosi saranno nascosti e non suggeriti; gli adolescenti non potranno più seguire account inappropriati

Gli account per teenager avranno accesso solo a contenuti adatti alla loro età grazie a un'impostazione predefinita che potrà essere rimossa solo con l'autorizzazione dei genitori. In pratica, i contenuti sul social seguiranno la stessa classificazione già utilizzata per i film, la cosiddetta Pg-13, che fa riferimento a contenuti adatti dai 13 anni di età, anche senza la presenza di un adulto.

Gli adolescenti sotto i 18 anni saranno automaticamente inseriti in un'impostazione aggiornata 13+, e non potranno disattivarla senza il permesso di un genitore.

COSA CAMBIA SU INSTAGRAM

Si tratta di una grande novità che sarà introdotta gradualmente in America, Regno Unito, Australia e Canada e completamente nel 2025 nel resto del mondo.

"Stiamo anche introducendo una nuova impostazione più restrittiva, pensata per i genitori che preferiscono un'esperienza più controllata per i propri figli", fa sapere Meta Italia in un comunicato. Sappiamo che gli adolescenti potrebbero cercare di aggirare queste restrizioni, ed è per questo che continueremo a utilizzare la tecnologia di previsione dell'età per inserire i teenager in determinate protezioni sui contenuti, anche se dichiarano di essere adulti".

IL SOCIAL AMATO DA GRANDI E PICCOLI

Secondo le ultime stime, tra gennaio e giugno 2025, Instagram ha raggiunto 281,8 milioni di utenti attivi mensili, mentre Facebook si è fermato a 263,6 milioni. Si tratta di un social molto amato: grandi e piccoli, professionisti, artisti e gente comune alle prese con Ig Stories, Reels e tanto altro. Un mondo tutto nuovo che, però, da oggi, potrebbe cambiare le proprie regole.



