Insulto choc del dirigente Rai Paolo Corsini al conduttore di La7 Corrado Formigli: "Sei un infame"

Tutto è successo mentre un'inviata della trasmissione di La7, "Piazza Pulita", cercava di intervistare il direttore Approfondimenti Rai, Paolo Corsini, all'esterno di un evento dove il dirigente non era riuscito ad entrare. Preso, forse, alla sprovvista dalla giornalista, Corsini, prima ha spiegato il motivo per cui non era riuscito ad entrare, successivamente, allontanandosi, ha rivolto insulti al programma e al conduttore, Corrado Formigli. "Piazza Pulita siete...no comment. Dite all'amico Formigli che si guardasse la coscienza. Infame", questa è stata la frase. Corsini, poi, ha precisato che l'insulto non era rivolto a Formigli, ma faceva riferimento a un gradino che gli creava problemi al ginocchio.





La risposta di Corrado Formigli

Non si è fatta attendere la replica di Corrado Formigli che, in apertura di programma, ha voluto rispondere a Corsini, facendo anche vedere il filmato e sentire l'audio dell'intervista "incriminata". "Lascio ai telespettatori, ma anche all'azienda Rai", ha detto il presentatore di "Piazza Pulita", "valutare se questi insulti siano degni di un altissimo dirigente della televisione pubblica, pagata dai cittadini, compreso il sottoscritto". " Noi non ci siamo mai conosciuti ", ha aggiunto Formigli, " ma lui mi definisce infame . Da noi non ha mai ricevuto insulti. Capisco che il direttore sia teso per aver inanellato una serie impressionante di flop , di cui è evidentemente responsabile".





Il caso potrebbe non essere chiuso

Corrado Formigli, poi ha chiosato: "Cosa dire di più ? Io la coscienza ce l'ho pulitissima, sono sempre stato alla larga dai partiti e dai palchi dei partiti, lo stesso non si può dire di lei, Paolo Corsini . Forse lo spezzone televisivo che più la riguarda è questo, in cui alla festa di Fratelli d'Italia si definisce un militante. Credo che al suo insulto non ci sia altra risposta che questa". L'impressione è che la vicenda non terminerà qui , con la risposta di Formigli. L'Amministratore delegato della Rai Giampaolo Rossi, infatti, ha convocato il direttore dell'Approfondimento, Paolo Corsini, esprimendo il proprio disappunto per l'episodio che lo ha visto coinvolto . Inoltre ha dato mandato alle Direzioni competenti di valutare eventuali elementi, sotto il profilo disciplinare, in riferimento a quanto andato in onda ieri sera, nella trasmissione Piazza Pulita. Lo ha chiarito una nota di Viale Mazzini.