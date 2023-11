Israele: il premier Netanyahu, siamo oltre gli ingressi di Gaza City e andiamo avanti

“Siamo già oltre gli ingressi di Gaza City e andiamo avanti”. Così il premier israeliano Netanyahu che, rivolgendosi ai soldati, ha aggiunto: “L’operazione è al culmine Abbiamo anche perdite dolorose ma non ci fermeremo”. Smentita la distribuzione di carburante destinato agli ospedali di Gaza, annunciata dal capo di stato maggiore Halevi. Nelle ultime ore sono stati uccisi 130 terroristi, ha fatto sapere l’esercito che ha parlato di feroci combattimenti in corso, in cui sono impegati anche elicotteri. Continuano i bombardamenti. Si segnalano almeno 15 morti in un campo profughi, colpito dall'aviazione israeliana, nel centro della Striscia di Gaza, in cui dall’inizio dell’offensiva si contano oltre 9 mila morti, secondo fonti locali. Per le Nazioni Unite il popolo palestiense è a rischio genocidio. Pressing degli Stati Uniti su Netanyahu per evitare una escalation. Il segretario di Stato americano Antony Blinken domani sarà a Tel Aviv. L'alto funzionario chiederà brevi pause nelle operazioni militari a Gaza volte a consentire il rilascio in sicurezza degli ostaggi e la distribuzione degli aiuti umanitari. Intanto, stanno raggiungendo Il Cairo la bambina italiana di 6 anni e la mamma palestinese che oggi hanno potuto attraversare il valico di Rafah con altri 400 stranieri e 60 feriti in gravi condizioni, per trovare riparo in Egitto. Entrambe stanno bene.





Violenti scontri al confine con il LIbano

Forze di difesa israeliane stanno colpendo obiettivi di Hezbollah in Libano, dove domani terrà un discorso Hassan Nasrallah, il leader della formazione sciita filo- iraniana che potrebbe annunciare la discesa in guerra dei suoi combattenti contro Israele. Si teme un allargamento del conflitto in Medio Oriente. Almeno uno dei razzi lanciati oggi dal Libano dai miliziani di Hezbollah si è schiantato nelle ultime ore in un'area commerciale di Kiryat Shmona, in territorio israeliano, ferendo due persone. La città, in gran parte evacuata, è stata ripetutamente oggetto di attacchi negli ultimi dieci giorni. Un israeliano è rimasto ucciso oggi in Cisgiordania. L'auto a bordo della quale viaggiava è uscita di strada e si è ribaltata, dopo essere stata raggiunta da colpi di arma da fuoco. E' accaduto nel villaggio palestinese di Beit Lid, nella Cisgiordania settentrionale.