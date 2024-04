Israele, occorre formare un'alleanza strategica contro la minaccia iraniana

Esigeremo un prezzo dall'Iran nel modo e nel momento opportuno. Così il ministro del gabinetto di guerra israeliano, Benny Gantz, dopo la rappresaglia dell’Iran che la notte scorsa ha lanciato centinaia di missili e droni contro Israele, il 99 per cento dei quali sono stati intercettati e abbattuti. Tel Aviv prende tempo. Occorre formare un'alleanza strategica contro la minaccia iraniana, ha detto il ministro della difesa Gallant. Gli Stati Uniti non vogliono una guerra contro l’Iran, ha ribadito la Casa Bianca. Pressing del presidente Biden su Netanyahu, prima della riunione del gabinetto di guerra israeliano, per evitare in questo momento una risposta alla rappresaglia. Teheran, tra l’altro, ha sostenuto di avere avvisato Washington che l’attacco della scorsa notte sarebbe stato limitato. L’Iran ha chiarito che l’operazione è conclusa e non ci saranno altri attacchi contro Israele.