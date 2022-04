Iss, aumentano le reinfezioni Covid, diminuiscono i casi in età scolare

Nuovi dati diffusi dall'Istituto superiore di sanità mostrano come la pandemia da Coronavirus si stia muovendo nel nostro Paese. Negli ultimi sette giorni si segnala una diminuzione delle infezioni Covid, rispetto al resto della popolazione, nella fascia di età scolare, su cui l'attenzione era stata posta in particolare negli ultimi mesi: 22% sul campione. Nell'ultima settimana il 17% dei casi proprio di questa fascia d'età è segnalato in bambini e bambine sotto i cinque anni; un altro 43% tra 5 e 11 anni e il restante 39% tra 12 e 19 anni.





Attenzione ai giovani

Dall'inizio dell'epidemia sono stati diagnosticati e riportati quasi tre milioni e mezzo di casi di Coronavirus nella popolazione tra 0 e 19 anni: tra questi ci sono state oltre sedicimila ospedalizzazioni, 371 ricoveri nei reparti di terapia intensiva e 53 vittime. Ciò che comunque rileva il report esteso dell'Istituto superiore di sanità, che integra il monitoraggio settimanale del ministero della Salute, è una riduzione del tasso di incidenza in tutte le fasce d'età. Stabile quello di ospedalizzazione ancora in tutte le fasce d'età, eccezion fatta per i minori di cinque anni, il cui tasso di ospedalizzazione risulta in aumento, nonostante i dati riferiti all'ultima settimana siano da considerare in via di consolidamento.