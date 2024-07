Esodo estivo, le date da bollino nero e consigli per i viaggi in auto Photo Credit: Agenzia fotogramma

Molti italiani si stanno preparando per le partenze estive e come ogni anno, per chi viaggi in auto, si pone il problema della cosiddetta “partenza intelligente”.

Weekend da bollino nero

Secondo quanto indica la Polizia di Stato l’esodo estivo si sta inevitabilmente avvicinando e le partenze si concentreranno soprattutto i primi due weekend di agosto: il traffico sarà intenso già dal giovedì pomeriggio, aumentando venerdì pomeriggio e incrementandosi nelle mattinate di sabato 3 e sabato 10 agosto, contrassegnate dal bollino nero. Anche la domenica sarà caratterizzata da traffico sostenuto.

Se i primi due weekend di agosto saranno caratterizzati da traffico intenso, anche la settimana di ferragosto non sarà da meno. La Polizia di Stato ha previsto l’inizio degli spostamenti nella giornata di mercoledì 14 agosto, con un traffico intenso nel pomeriggio e nella mattinata del 15. Traffico che si stabilizzerà nella giornata di venerdì 16. Il weekend del 16 e 17 agosto invece sarà caratterizzato dai rientri delle vacanze con traffico sostenuto in direzione dei maggiori centri urbani e nei passaggi di confine.

Gli ultimi weekend di agosto sono i più particolari: in entrambe le direzioni si troverà traffico intenso. Questi sono i weekend in cui molti italiani partono per le vacanze dopo aver aspettato a lungo nelle città, mentre molti rientrano dopo le ferie. Il primo weekend di settembre sarà vincolato dalle condizioni climatiche: se il tempo sarà ancora estivo anche da venerdì 6 a domenica 8 sarà previsto traffico intenso.

Polizia di Stato

La Polizia di Stato, che ha previsto traffico e condizioni di viabilità, si è anche rivolta agli automobilisti: “Gli automobilisti siano prudenti”. Un richiamo per tutti a rispettare le norme di comportamento e il codice della strada, verificando prima di partire l’efficienza del veicolo.

E’ stato previsto anche un incremento di pattuglie della Polizia Stradale e Arma dei Carabinieri nelle giornate di maggior traffico.