Istat: matrimoni in aumento nel 2015

E’ la prima volta dal 2008 a oggi, cresce anche l'età media degli sposi

Ritorna la voglia di dirsi sì, in Italia. Per la prima volta nel 2015 sono stati celebrati 4.600 matrimoni in più rispetto all'anno precedente. Si tratta dell'aumento annuo più consistente dal 2008. E, anche se non e’ un’inversione di tendenza, tuttavia è un primo accenno di risalita, dal momento che tra il 2008 e il 2014 i matrimoni sono diminuiti in media al ritmo di quasi 10.000 all'anno. Aumentano un po’ dappertutto le nozze, eccezion fatta per tre regioni: Umbria, Molise e Puglia. In media, gli sposi hanno 35 anni e le spose 32. L’età media è cresciuta perché si è allungato il periodo di permanenza nella famiglia d’origine. Nei matrimoni misti, che sono il 12% del totale, è più frequente lo sposo di nazionalità italiana e la sposa straniera. E nel 20% dei casi si tratta di una rumena, le italiane scelgono invece più spesso un marocchino. Anche le seconde nozze e quelle successive sono in aumento.

