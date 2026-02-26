J-AX a RTL 102.5: “Sono contento che la gente si diverta con il mio pezzo”

ITALIA STARTER PACK

J-AX è stato ospite sul radio truck di RTL 102.5 per raccontare l’esperienza a Sanremo 2026. Durante The Flight l’artista ha parlato di “Italia starter pack”, il brano in gara, e delle prime esibizioni sul palco dell’Ariston.

«Sono contento che la gente si diverta con il mio pezzo. Per me andare a Sanremo e cambiare genere davanti a tutta Italia è stato un colpo di testa. Sono felice che si sia capito che alla fine sono sempre io, che metto insieme le cose che mi piacciono: magari sulla carta sembrano un’assurdità, ma poi trovano la loro coerenza».

IL SOUND COUNTRY

Per questo Sanremo, J-Ax porta sul palco dell’Ariston un pezzo da sound country: «Ho scoperto tutto un mondo in cui da un po’ di anni volevo cimentarmi», racconta. «Ho spesso fatto salti di genere: quando non segui la moda ma quello che piace a te, rischi di anticipare i tempi. A volte fai qualcosa che poi finisce per piacere anche agli altri. Ho scoperto tutto un mondo in cui da un po’ di anni volevo cimentarmi».

LA SERATA COVER

j-AX e la famigerata band meneghina proporranno una versione inedita di “E, la vita la vita”, canzone simbolo della tradizione milanese scritta da Enzo Jannacci e Renato Pozzetto e portata al successo da Renato pozzetto e Cochi Ponzoni nel 1974. «Il mio Ambrogino d’oro sono loro: mi hanno detto di sì e verranno a cantare un pezzo della storia della musica italiana lì sul palco con me. Questo per me è già un premio, avere quei miti, quelle leggende accanto a me. Spero di restare nel country per una decade», commenta.



