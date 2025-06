J-Ax e Fedez: "Comunisti Col Rolex e coerenti"

Il duo presenta a RTL.it il nuovo progetto discografico e il tour in partenza l'11 marzo

L'amicizia umana e artistica ormai è consolidata da quattro anni di successi prima da soli e ora con un progetto comune. J-Ax e Fedez per la prima volta fanno un album assieme "Comunisti Col Rolex" che mette assieme 16 brani inediti e duetti con Alessandra Amoroso, Arisa, Loredana Berté, Alessia Cara, Giusy Ferreri, Nek e Sergio Sylvestre, Stash (The Kolors) insieme a Levante. "Questo disco è il nostro riscatto sociale. Cercare l'incoerenza tra gli artisti è inutile, non troverete neppure un artista coerente", hanno detto a RTL.it. Il tour, organizzato da Saludo Italia e Newtopia con RTL 102.5 media partner, partirà da Torino l’11 marzo e si chiuderà a Pesaro il 22 aprile, passando per le maggiori città italiane. Venduti già 107mila biglietti, diversi sold out (tra cui il Forum di Milano) e si avvicina anche l'Arena di Verona, forse ben due date.

