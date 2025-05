Jack On Tour, Joe Bastianich e Giò Sada alla scoperta dell'America

Il rockumentary in 4 puntate in onda da martedì 6 dicembre alle 20:45 su Sky Arte HD

Jack On Tour, il viaggio musicale di Jack Daniel's, riparte con la sua settima edizione in Tennessee, con un obiettivo preciso: raggiungere Lynchburg per celebrare i 150 anni della storica Distilleria Jack Daniel's, la prima registrata negli USA. I protagonisti di questa speciale edizione sono: Joe Bastianich e il vincitore di X Factor 2015 Giò Sada e il loro viaggio sarà raccontato in un esclusivo rockumentary in 4 puntate in onda a partire da martedì 6 dicembre alle 20:45 su Sky Arte HD (e martedì 20 e 27 dicembre alle 23 su Sky Uno HD), e disponibile su Sky On Demand.

