Jack Savoretti presenta a RTL 102.5 “Miss Italia”: “Avevo bisogno di sentire la mia italianità”

Jack Savoretti è stato ospite di RTL 102.5 durante The Flight in compagnia di Matteo Campese e La Zac per raccontare il suo nuovo progetto, “Miss Italia”, tutto in lingua italiana. In quasi vent’anni di carriera, l’artista ha scritto numerose canzoni e poesie, raccontando una vita da viaggiatore alla ricerca della sua anima artistica divisa tra l’Inghilterra (dove è nato e tutt’ora vive), l’Italia (da cui prende il cognome e una forte passione per la poesia e il romanticismo) e il mondo intero, attraverso cui ha viaggiato negli anni per riuscire a trovare il suo suono, il suo modo di esprimere sé stesso.

Miss Italia

Dopo sette album, arriva finalmente il primo disco italiano dell’artista, dal titolo “Miss Italia”. Ai microfoni di RTL 102.5, Savoretti racconta la nascita di questo nuovo progetto: «Ci ho messo più del solito perché sono dovuto venire in Italia ad imparare a scrivere in italiano, perché l’arte della scrittura è totalmente diversa dal cantautorato inglese. All’inizio ne avevo bisogno io, avevo bisogno della mia italianità, dovevo scrivere in italiano, stavo provando delle sensazioni così forti che quando scrivevo in inglese non mi sembrava abbastanza. Avevo bisogno di quel qualcosa in più che ho trovato nella lingua italiana. Dopo qualche canzone mi sentivo quasi più a mio agio a scrivere in italiano che in inglese e in quel momento è nata questa pazza idea di fare un album italiano». Il cantautore inoltre rivela che il legame con la musica italiana ha una certa importanza: «Il mio legame con la musica italiana è il ricordo di mio padre. È venuto a mancare due anni fa ed è stato questo che mi ha fatto sentire il bisogno di avvicinarmi. Io la associavo a lui ed è ancora così. Una cartolina che mi ricorda mio padre». La figura della cartolina infatti si ritrova anche nella cover dell’album: le lettere che compongono il titolo “Miss Italia”, contengono dei paesaggi, quali Bologna, Roma, Milano, Genova e Portofino, tutti luoghi dove il cantante è stato per realizzare il progetto appena rilasciato.

Numerose collaborazioni

Il disco italiano, rilasciato oggi 17 maggio, contiene dodici inediti con vari ospiti quali Carla Morrison, Delilah Montagu, Miles Kane, Natalie Imbruglia e Svegliaginevra. Ai microfoni di RTL 102.5, Jack Savoretti racconta della sua amicizia con la cantautrice italo-australiana Natalie Imbruglia: «Con Natalie siamo molto amici, siamo vicini di casa e i nostri figli giocano insieme. Lei è molto mamma italiana e dopo la nostra canzone “Ultime Parole”, si sta riavvicinando alle sue radici e sta cercando di prendere lezioni di italiano». Savoretti inoltre regala una bonus track ai suoi fan, intitolata “Senza una donna (Without A Woman)” in collaborazione con uno dei più grandi artisti italiani: Zucchero. «È nata questa amicizia grazie ad un’intervista che ho avuto modo di fare a Zucchero in uno show radiofonico che conducevo sulla BBC riguardo alla musica italiana. Da lì siamo sempre rimasti in contatto, si è esibito a Londra e mi ha invitato a suonare con lui, abbiamo creato la canzone e l’abbiamo incisa. È stato incredibilmente umile a lasciarmela inserire nell’album» spiega il cantante.

Tour in arrivo

Per presentare ai fan il nuovo album, Jack Savoretti ha organizzato tre incontri esclusivi a Genova (17/5), Roma (18/5) e Bologna (19/5), durante i quali incontrerà il pubblico e suonerà dal vivo alcuni dei brani rilasciati oggi. Nel frattempo, sono state annunciate le prime date del suo tour 2024 che lo porterà nei prossimi mesi in luoghi davvero unici del nostro paese, oltre che in Gran Bretagna, Germania, Polonia e Svizzera. Le tappe italiane di questa tournée sono attualmente sei: si inizia il 28 giugno a Susa (TO) per proseguire con Gardone Riviera (BS), Bollate (MI), Marina Di Pietrasanta (LU), Bologna e si conclude a Roma il 19 dicembre. Durante The Flight, il cantante ha rivelato: «Farò un tour per tutta l’estate e anche delle date italiane con Zucchero. Gli show saranno come me, metà inglese e metà italiano, introdurremo questo album ma sarà una serata di celebrazione di tutti glia album che ho fatto finora. Spero di fare un tour invernale, vedremo…»