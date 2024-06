Jasmine Paolini da sogno, doppia semifinale al Roland Garros. Batte Rybakina, poi vince il doppio con Errani

Il suo sorriso ha conquistato il pubblico parigino. Come le sue giocate e la sua grinta. E' un Roland Garros da sogno quello che sta vivendo Jasmine Paolini che dopo aver raggiunto per la prima volta i quarti di uno Slam si supera e battendo Elena Rybakina (numero 4 al mondo, campionessa di Wimbledon 2022) approda anche in semifinale. Ma non basta perchè, poche ore dopo, in coppia con Sara Errani, entra in semifinale anche nel torneo di doppio, grazie alla vittoria sulla statunitense Emma Navarro e sulla russa Diana Shnaider. E con Paolini, sorride anche l'Italia, che con Jannik Sinner, Simone Bolelli e Andrea Vavassori è in semifinale in tutte le categoria del tabellone di un torneo major, evento più unico che raro.

LA GIOIA DI JASMINE

E' un 2024 ricco di prime volte per la 28enne toscana che da lunedì, comunque vada, sarà nella top ten mondiale. 'Jas' è la quarta azzurra al penultimo atto all'ombra della Tour Eiffel dopo Francesca Schiavone (2010, quando vinse il torneo, e 2011, finalista), Sara Errani (2012, poi arrivata in finale) e Martina Trevisan (2022). Ed è la quinta italiana a conquistare un posto nell'élite mondiale dopo Schiavone (n.4 WTA), Errani (n.5 WTA), Flavia Pennetta (n.6 WTA) e Roberta Vinci (n.7 WTA). Un successo senza precedenti per il tennis tricolore: per la prima volta un italiano (Jannik Sinner, nuovo numero uno del mondo) e un'italiana in semifinale al Roland Garros nello stesso anno in singolare. "E' una sensazione incredibile, è stato un match davvero tosto. Nel secondo set mi sono fatta prendere un po' dall'emozione: mi sono detta, va bene, lei è una campionessa e può succedere. Poi mi sono rimessa lì a colpire ogni palla ed eccomi qui". E' incontenibile la gioia di Jasmine Paolini dopo la vittoria su Elena Rybakina, la sua prima contro una Top 5 in uno Slam. "Ho cercato di restare sempre nello scambio, di dimenticare quel che era successo nel secondo set, sono cose possono succedere, il tennis è così e bisogna accettarlo. L'importante è stato poi tornare a lottare" ha aggiunto. La toscana ha ringraziato i tifosi presenti sul Philippe Chatrier. "Grazie a tutti, era la prima volta che giocavo su questo bellissimo campo, è una gioia e un privilegio e sono contenta di aver centrato la vittoria alla mia prima partita perché è uno dei campi più belli al mondo". Paolini ha battuto 6-1 4-6 6-4, dopo oltre due ore di lotta, la russa con passaporto kazako Elena Rybakina, n.4 del ranking e del seeding.