Serie A, Lecce-Como 0-3, Monza-Napoli 0-1, Roma-Verona 1-0

LECCE-COMO 0-3

Il Como domina in trasferta e supera nettamente il Lecce con un secco 3-0, aggravando ulteriormente la crisi dei salentini, fermi a tre punti conquistati nelle ultime dieci gare. La squadra di Giampaolo, ora a soli due punti dalla zona retrocessione, mostra segnali preoccupanti in vista dei prossimi difficili impegni contro Atalanta e Napoli. Gli ospiti sbloccano il match nel primo tempo grazie a una splendida giocata di Nico Paz, che lancia Diao verso il gol dell’1-0. La rete, inizialmente annullata per fuorigioco, viene convalidata dal VAR. Il Lecce prova a rispondere, ma la squadra di Fabregas gestisce con ordine e riparte con efficacia. Il Como trova il raddoppio nella ripresa con un colpo di testa vincente di Goldaniga, su cui la difesa leccese si fa trovare impreparata. Nonostante i numerosi cambi offensivi tentati da Giampaolo per raddrizzare la partita, la situazione peggiora ulteriormente nel recupero: contropiede perfetto degli ospiti e ancora Diao, autore di una doppietta, fissa il risultato sul 3-0. Al triplice fischio, pioggia di contestazioni da parte dei tifosi di casa, già delusi nella precedente gara interna contro il Venezia. Il Lecce affonda, mentre il Como festeggia la terza vittoria consecutiva.





MONZA-NAPOLI 0-1

Il Napoli soffre oltreminusra ma riesce a battere il Monza e raggiunge così, momentaneamente, l'Inter in testa alla classifica. Primo quarto d'ora con possesso palla degli ospiti che non trovano però sbocchi verso la porta avversaria. Al 15' sono i padroni di casa a rendersi pericolosi: Akpa Akrpro viene innescato su sinistra dell'area, grande libertà per il cross basso in mezzo, ma Rafa Marin sventa tutto in scivolata. Al 17' punizione da molto lontano di McTominay, da posizione centrale. Turati la vede all'ultimo e sventa in tuffo. Al 28' chance per i brianzoli, Castrovilli supera Marin sulla destra e penetra in area. L'ex Fiorentina prova l'esterno destro sul secondo palo da posizione abbastanza defilata, con palla larga di pochissimo. Al 24' della ripresa grande opportunità per il Napoli: Politano viene innescato da Raspadori e viaggia a tu per tu verso Turati. Mancino incrociato dalla sinistra dell'area, con una forte pressione di Caldirola in rimonta alle sue spalle, il portiere del Monza salva. Al 27' arriva il gol partita di McTominay: cross dalla sinistra di Raspadori, lo scozzese è solo in mezzo, con Turati che esce male nel tentativo di anticiparlo col pugno. Il centrocampista azzurro va di testa in anticipo e mette in rete a porta vuota. Nei tre minuti di recupero chance per Caprari con un destro a giro murato dalla difesa ospite.





ROMA-VERONA 1-0

Con un gol di Shomurodov dopo 4 minuti la Roma batte il Verona, conquista il diciassettesimo risultato utile consecutivo, e si porta così momentaneamente a 2 punti dalla zona Champions League. A decidere la sfida dell'Olimpico un gol a porta vuota di Shomurodov, dopo una grande azione di Soulé, il migliore in campo. Lo stesso argentino al 15' sfiora il raddoppio, ma Montipò si salva in angolo con un bel tuffo sul primo palo. Il Verona tiene bene il campo, ma Svilar non corre particolari pericoli. Sabato prossimo la Roma sarà impegnata a San Siro contro la capolista Inter.