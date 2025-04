Jerry Williams, nuova reginetta dell' indiepop inglese

Poco più che teenager, con tutta l'onestà e il disincanto che ne conseguono, Jerry Williams è una delle nuove promesse dell'indie pop inglese, sospesa tra suoni retrò e presente. Tra le varie cose, può vantare già un tour europeo di spalla a Vanessa Carlton , un'esibizione ad Hyde Park per il festival British Summer Time nella stessa giornata dei Take That e il supporto di media come BBC e The Guardian . Per non farsi mancare niente, poi, la nostra giovane cantautrice trova anche il tempo di fare da modella.

CHI: Jerry Williams, cantautrice ventenne di Portsmouth, Inghilterra. Se la cercate online non fate confusione con l'omonimo cantante svedese (che di anni, tra l'altro, ne ha 74).

COSA: L'ultimo EP autoprodotto, "Let's Just Forget It", cinque brani inclusa una delicata cover di Boys Don't Cry dei Cure, candidato agli Unsigned Music Awards 2016 nella categoria "Best Album/EP", ma anche i singoli precedenti.

PERCHÉ: quello della Williams è un pop intenso e senza tempo e se in brani come Mother (che tra l'altro vede alla batteria Ian Matthews dei Kasabian) sembra un ibrido femminile tra Jamie T e gli Smiths di You Just Haven't Earned It Yet, Baby, nell'ultimo singolo Let's Just Forget It riesce a proporre un pezzo quasi slowcore ma meno svenevole di una Lana Del Rey. Tra i cantautori che hanno collaborato con Jerry Williams ci sono l'amico di lunga data Dan Brown (Massive Attack, Will Young), Dan Carey (Sia, Lily Allen, Miles Kane) e Jim Duguid (Paolo Nutini).