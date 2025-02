Joan Thiele e il suo esordio al Festival di Sanremo: “Non vedo l’ora di sentire il mio brano in radio”

Questa sera Joan Thiele farà il suo debutto sul palco dell’Ariston in occasione della settantacinquesima edizione del Festival di Sanremo, con il brano “Eco”, cui segue l’uscita del suo nuovo album “Joanita”. Ospite sul Radio Truck di RTL 102.5, in compagnia di Matteo Campese e La Zac, Joan Thiele ha rivelato: «Stasera sarò la ventiseiesima ad esibirsi. Diciamo che ultimamente sto andando a letto presto ma ho l’adrenalina in corpo che muove tutto all’interno, credo che sarò bella attiva. In queste prime 24 ore ho capito che qui a Sanremo non ci sono ritmi normali, che l’ufficio stampa ti farà fare tantissime interviste al giorno, che dormirai molto poco, che forse non potrai accedere al cibo o in dosi minuscole. È per quello che uno torna da Sanremo e si sente svuotato. Ma anche essere grato per tutte le cose che arrivano» scherza la cantante. «Credo che Sanremo sia quasi un passaggio karmico, torni che qualcosa è cambiato, cambiato in bene. La discesa delle scale l’ho fatta nelle prove, ho avuto un paio di dubbi perché la stabilità non è il massimo, però voglio provare a farle, poi al massimo chiederò se posso evitarle» ha aggiunto Joan Thiele.





“Eco” e la vittoria del David di Donatello con Elodie

Ai microfoni di RTL 102.5, Joan Thiele ha svelato qualcosa su “Eco”: «Non vedo l’ora di sentire in radio la mia canzone. “Eco”, come “Veleno”, ha molta chitarra elettrica e inserirla anche in questo pezzo mi ricorda un po’ la ragazzina di 15 anni che ha il fuoco e il sogno di sentirsi libera. C’è questa parte italiana anni ‘70 nella vita moderna». «Come Sanremo, anche il David di Donatelo non mi aspettavo di vincerlo. È stata una bella esperienza, lo tengo in salotto vicino ad una statuetta degli Oscar finta, che è stato il regalo di “in bocca al lupo” dei miei amici. Io penso sempre di essere l’ultima della classe e non pensavo di vincerlo. Ero con Elodie e lei mi ha detto “Noi andiamo, ma è impossibile vincerlo» ha raccontato Joan Thiele in merito alla vittoria del David di Donatello insieme ad Elodie nel brano “Proiettili” (Ti mangio il cuore)”.