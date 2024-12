Lo hanno perseguitato per colpire me: Joe Biden concede la grazia al figlio Hunter imputato in due processi Photo Credit: agenziafotogramma.it

A cinquanta giorni dalla fine del suo mandato, con un atto di clemenza paterna e con una decisione politica di chi in fondo non ha più da perdere (e da dimostrare), il Presidente degli Stati Uniti ha annunciato di aver concesso la grazia per il figlio Hunter Biden, che nelle prossime settimane sarebbe stato giudicato da due tribunali e che avrebbe potuto essere condannato a scontare pene non lievi in carcere. Una decisione presa nel weekend trascorso con tutta la famiglia riunita intorno alla tavola imbandita per il giorno del Ringraziamento, a Nantucket, e annunciata poco prima di partire per uno storico viaggio in Angola, in Africa.

Promessa infranta, Hunter graziato perché "perseguitato"

''Oggi ho firmato la grazia per mio figlio Hunter. Dal giorno in cui mi sono insediato, ho detto che non avrei interferito con il processo decisionale del Dipartimento di Giustizia, e ho mantenuto la mia parola anche quando ho visto mio figlio essere perseguito in modo selettivo e ingiusto'', ha dichiarato Joe Biden in un comunicato stampa, sostenendo che Hunter sia stato trattato in modo diverso perché vittima delle persecuzioni politiche contro il padre. “Cercando di distruggere Hunter, hanno cercato di distruggere me, e non c'è motivo di credere che la cosa si fermerà qui. Quando è troppo è troppo'', ha dichiarato. Biden ha ironizzato sul fatto che le accuse contro suo figlio Hunter ''sono arrivate solo dopo che molti dei suoi avversari politici al Congresso le hanno istigate'' per attaccarlo e ''opporsi alla sua elezione''