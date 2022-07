Joseph Blatter e Michel Platini assolti dall'accusa di frode, l'indagine riguardava consulenze della Fifa

PLATINI E BLATTER INNOCENTI

Assolti. Questa volta dai tribunali arrivano notizie confortanti per Michel Platini e Joseph Blatter. Il primo, dopo una grande carriera da calciatore, è stato presidente dell’Uefa. Il secondo il discusso padrone della Fifa per tanti anni. Entrambi sono usciti di scena dopo aver avuto guai con la giustizia. Sempre in ambito finanziario. Anche questo procedimento per frode riguardava soldi e consulenze. Oggi la Corte Penale Federale Svizzera li ha assolti entrambi. I due ex alti funzionari erano stati accusati dai pubblici ministeri federali di frode alla Fifa in relazione al pagamento di due milioni di franchi svizzeri, al cambio attuale sono poco più di due milioni di euro, che Platini aveva ricevuto dalla Fifa nel 2011 per il lavoro svolto dalla Fifa come consulente tra il 1998 e il 2002. Lo svizzero Blatter, che oggi ha 86 anni, ha presieduto l'organismo di governo del calcio mondiale dal 1998 al 2015. Il tribunale federale di Bellinzona non ha accolto la ricostruzione del pubblico ministero che aveva chiesto per entrambi la condanna a un anno e otto mesi con la condizionale e due anni di libertà vigilata. Blatter era accusato di frode, appropriazione indebita di fondi Fifa e cattiva gestione, oltre a falsificazione di un documento. Il francese è stato accusato di frode, appropriazione indebita, contraffazione e complice della presunta cattiva gestione di Blatter. Tutti sospetti spazzati via dalla sentenza di oggi.