Justin e Hailey Bieber presto genitori: l'annuncio a sorpresa sui social

Justin Bieber, cantautore e musicista canadese dalla fama mondiale e che vanta numerosi premi per i suoi album e brani pubblicati dal 2009 fino ad oggi, aspetta un figlio dalla moglie Hailey Baldwin. Oltre ad essere una delle modelle e influencer più seguite e conosciute al mondo, Hailey ha aperto un beauty brand di prodotti skincare, nominato “Rhode” (secondo nome della ragazza), che l’ha resa una vera e propria imprenditrice.

L’annuncio ai fan

È con un post su Instagram, che i due hanno comunicato la gravidanza, condividendo un video insieme a degli scatti fotografici, che li ritraggono rinnovare i loro voti nuziali: lei in un abito bianco in pizzo, che fa risaltare le sue “nuove” forme, e lui invece opta per un outfit semplice, composto da pantaloni, t-shirt e giacca. Vietato dimenticare uno degli accessori preferiti di Justin Bieber, il cappellino con visiera, che da sempre lo contraddistingue. Numerosi i commenti di congratulazioni da parte di amici, ma soprattutto di enorme affetto dei fan verso Justin e Hailey, che sembrano essere più felici che mai, in attesa di conoscere il loro primo figlio. Più volte negli anni si è vociferato di presunte gravidanze della modella, ogni volta prontamente smentite dalla diretta interessata. L’ultima ad ottobre 2023, in merito alla quale lei stessa aveva dichiarato “Non posso essere gonfia senza essere incinta? Non vedo l’ora di diventare mamma, se e quando succederà Internet sarà l’ultimo posto in cui si saprà”.

Sempre più innamorati

Nelle ultime settimane si era parlato spesso di una crisi di coppia tra i due, nonostante siano sempre stati molti uniti e affiatati, e ora finalmente le voci sono state messe a tacere. Justin e Hailey si sono sposati nel settembre 2018 a New York, con rito civile, per poi realizzare, a febbraio 2019, una cerimonia religiosa in grande stile, con numerosi parenti e amici. I due non hanno mai nascosto il loro forte amore e il senso di ammirazione e riconoscimento che provano l’uno verso l’altro, oltre a sostenersi e a supportarsi pubblicamente, sia nella carriera che nella quotidianità. Complici anche i vari post sui social che ricordano una favola romantica moderna. Uno dei post più apprezzati è quello legato al loro quinto anniversario di matrimonio, occasione in cui l’artista scrive su Instagram: “Alla più preziosa, alla mia amata. Hai conquistato il mio cuore. So dal profondo della mia anima, fino alle mie ossa, che questo viaggio con te supererà le nostre aspettative. Continuiamo a sognare in grande. Brindiamo al sempre e per sempre. Ti amo con ogni fibra del mio essere” parole che hanno fatto sciogliere tutti i fan. Molte sono anche le canzoni che Bieber ha scritto per la moglie, in primis quella intitolata “Hailey”, ma anche “Anyone (On The Road)”, un vero e proprio inno alla sua metà. L’ultimo brano pubblicato da Justin risale al 2022 e nel 2023 aveva dovuto annullare il tour mondiale a causa della sindrome di Ramsay-Hurt. Chissà se starà preparando un nuovo album o se si lascerà ispirare dall’emozione di diventare papà per la prima volta e scriverà nuovi pezzi. Non ci resta che attendere per scoprirlo…