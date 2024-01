Kanye West ha finalmente svelato la data di uscita del suo prossimo album

Tra rinvii e controversie , sembrava che quest’album fosse destinato a non vedere la luce. Inizialmente annunciato per ottobre, con un listening party allestito all’RCF Arena a Reggio Emilia che non si è mai tenuto, poi previsto per dicembre e ancora per il 12 gennaio, “ Vultures ” sarà finalmente disponibile al pubblico dal 9 febbraio . O almeno, il primo volume: il progetto con Ty Dolla Sign sarà infatti diviso in tre momenti, ognuno definito da una cover differente. E se il primo è atteso a inizio febbraio, per gli altri due bisognerà attendere rispettivamente l’8 marzo e il 5 febbraio . A svelare l’ambizioso progetto - a cui dovrebbero prendere parte anche Offset, Quavo, Chris Brown, Lil Wayne e Bad Bunny - è stato lo stesso Kanye, che sui social ha pubblicato un trailer dalle tinte post apocalittiche diretto da Jon Rafman. Nonostante del primo disco/collaborazione tra il rapper di Atlanta e il collega losangelino siano trapelati dettagli, leak e indiscrezioni negli ultimi mesi, quando si parla di Ye l’incognita è dietro l’angolo: non è infatti chiaro se i tre volumi saranno tre progetti stand alone o se conterranno le stesse tracce in tre versioni differenti come la versione alternativa del singolo “Vultures”, spoilerata in queste ore, farebbe pensare.

CONTROVERSIE LEGATE AL DISCO

Kanye West, al centro della scena rap dalla fine degli anni Novanta, è tristemente noto per le bufere mediatiche in cui, sistematicamente, si trova protagonista. Tra i motivi che hanno portato a tardare l’uscita di “Vultures”, infatti, sarebbe una delle strofe cantante dall’artista: accusato più volte di antisemitismo dopo una serie di post sui social e dichiarazioni in favore di Hitler, nella title track canta “How I'm anti-Semitic? I just fucked a Jewish bitch”. A poco sono valsi i suoi tweet scritti in ebraico, in cui si scusava con la comunità “per qualsiasi sfogo involontario causato dalle mie parole o azioni. Non era mia intenzione ferire o mancare di rispetto”. Poco prima che l’album venisse rilasciato, poi, ulteriori problemi sono sorti per l’interpolazione di Everybody (Backstreet’s Back) dei Backstreet Boys in una delle tracce del disco, per il quale la boy band non avrebbe dato l’autorizzazione e per l’utilizzo del verso registrato da Nicki Minaj, trapelato online nel 2019, nel brano New Body, anche in questo caso senza l’approvazione dell’artista.