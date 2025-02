Kekko dei Modà a RTL 102.5: “Aspetto questo momento da molto e ho tantissima voglia di salire sul palco”

I Modà tornano al Festival per la quinta volta in carriera dopo “Riesci ad innamorarmi” nel 2005, “Se si potesse non morire” nel 2013, “Arriverà” nel 2011 (in duetto con Emma Marrone) e “Lasciami” nel 2023. La kermesse sanremese sarà anche l’occasione per pubblicare, il 14 febbraio “8 CANZONI”, brani che fotografano perfettamente chi sono i Modà oggi e lo stretto legame costruito con il loro pubblico in oltre 20 anni di carriera. Il brand che la band porterà sul palco dell’Ariston, si intitola “Non ti dimentico”. Nel corso di “Password”, in collegamento telefonico con Fulvio Giuliani, Nicoletta Deponti e Cecilia Songini, Kekko dei Modà ha raccontato il suo stato di salute in seguito alla caduta di ieri durante le prove: «Io sono caduto sulle scale, non le stavo scendendo. Stavo salendo le scale per andare in camerino e sono inciampato come un cretino. Ci avevano fatto preparare come se stessimo per andare in onda e mi hanno messo degli stivali scivolosi e io non sono abituato avendo sempre le scarpe da ginnastica ai piedi. Stavo guardando all’indietro e sono scivolato per terra con lo spigolo nelle costole. Con calma mi riprendo, un po’ mi fa male a respirare. Ho aspettato un anno per essere qui, mi devono ammazzare per non farmi cantare stasera» scherza Kekko. «Aspetto questo momento da tanto, poi la preparazione di Sanremo è molto lunga, tanti sbattimenti e tante cose prima di arrivare qui. Ora siamo in una casa così stiamo un po’ più tranquilli, perché con la frenesia di Sanremo, essere negli hotel in centro diventa un po’ difficile. Non è tanto il dolore, è più quando spingo con il fiato mentre canto. Noi ci esibiamo per ventesimi, intorno a mezzanotte. Io ho voglia di brutto di esibirmi».





La notte dei romantici

Il Festival di Sanremo darà il via ad un anno che si preannuncia davvero fortunato per la band capitanata da Francesco “Kekko” Silvestre (voce) con al suo fianco Enrico Zapparoli (chitarra), Diego Arrigoni (chitarra), Stefano Forcella (basso) e Claudio Dirani (batteria). I Modà, prima di Natale, hanno annunciato un atteso concerto allo Stadio di San Siro il prossimo 12 giugno 2025: “LA NOTTE DEI ROMANTICI”. Un evento unico che a distanza di 5 mesi è già quasi sold out. Radio partner dell’evento sarà RTL 102.5.