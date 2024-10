Ken Follett svela i segreti di Stonehenge: il nuovo libro "Il cerchio dei giorni”

Il mondo letterario si prepara a un grande ritorno: Ken Follett, uno degli autori più amati, pubblicherà il suo nuovo romanzo intitolato “Il cerchio dei giorni”. Con una tiratura globale che comprenderà edizioni rilegate, trade paperback, e-book e formati audio, il libro verrà lanciato contemporaneamente in 80 Paesi, inclusa l’Italia, dove sarà pubblicato con Mondadori.

Attualmente, la pubblicazione in lingua inglese è stata annunciata dal presidente del gruppo Grand Center Publishing di Hachette Uk e dal managing director di Quercus di Hachette Uk.

L’autore si è superato

Questa volta, Follett ha deciso di spingere la sua penna fino ai confini della preistoria, ambientando la trama in uno dei più grandi e affascinanti misteri dell’umanità: la costruzione di Stonehenge. Questo antico monumento, conosciuto in tutto il mondo ma ancora avvolto nel mistero è al centro della narrazione che mescola avventure, sacrifico e resilienza, elementi tipici dei grandi romanzi di Follett.

Riconoscere la storicità del monumento

“Stonehenge è uno dei monumenti più iconici e riconoscibili al mondo”, ha dichiarato l’autore. Chi l’ha costruito? Come ci sono riusciti? Perché?

Le risposte non sono mai state certe e questo lo rende uno scenario perfetto per questa storia. Da sempre affascinato dalle imprese umane e dai cambiamenti storici, Follett si è avvicinato a questa nuova sfida con attenzione ai dettagli e alla ricostruzione storica.

La trama del romanzo e i suoi protagonisti

Al centro della storia c’è Seft, un minatore di selce, uno dei mestieri più preziosi e rischiosi del suo tempo. La sua vita prende una svolta cruciale quando parte per la Grande Pianura durante il periodo della Fiera di Mezza Estate. Seft non è lì solo per commerciare le sue preziose pietre, ma anche per cercare Neen, la ragazza che ama, la cui famiglia benestante rappresenta per lui una via di fuga dalla propria famiglia oppressiva, composta da un padre violento e fratelli spietati.

Ma Seft non è l’unico personaggio centrale. La sorella di Neen, Joia, è una giovane sacerdotessa dal grande carisma, una figura che incarna i sogni e le speranze di un’intera generazione. Fin da piccola, Joia ha sognato di realizzare un monumento che potesse unire tutte le tribù della pianura, un cerchio di pietre così grande da segnare un nuovo inizio per il suo popolo. La sua visione profetica, però, va in contrasto con le dure realtà di un territorio devastato dalla siccità e diviso da crescenti nervosismi tra pastori, contadini e abitanti delle foreste.

Nel cuore di questo dramma, la costruzione del cerchio di pietre diventa il simbolo di una sfida generale. Mentre le tribù lottano per la sopravvivenza, l’idea di un grande monumento che possa oltrepassare i conflitti sembra più lontana che mai. La visione di Joia invoglia Seft, che trasforma la costruzione di quel cerchio nel lavoro della sua vita. Ma le difficoltà non tardano a rivelarsi: violenze selvagge, battaglie aperte e sfiducia mettono a rischio il sogno di unire le tribù attorno a un simbolo di pace.

Ken Follett, che ha già venduto oltre 195 milioni di copie dei suoi 37 romanzi, è un maestro nel descrivere storie di persone comuni che compiono imprese straordinarie, intrecciando emozioni e grandi eventi storici. Con “Il cerchio dei giorni”, Follett torna a raccontare l’epica umana, esplorando un periodo di grandi cambiamenti e sfide, con un’attenzione particolare alle dinamiche sociali e spirituali di un’epoca lontana ma universale nella discordanza.

Per i suoi lettori accaniti, “Il cerchio dei giorni” si preannuncia come un altro racconto appassionante, capace di trasportarli in un’epoca remota, in cui la costruzione di Stonehenge diventa simbolo di speranza, fede e sacrificio. Il romanzo non è solo una ricostruzione storica, ma una riflessione su temi senza tempo: la resilienza umana, la capacità di superare le avversità e il potere della visione di pochi di cambiare il destino di molti.