Su Gente: Israele-Iran, la guerra che fa tremare il mondo. Poi l'intervista ad Bano e tanto altro...

Su Gente, in edicola da venerdì 20 giugno parla Ranieri Rossi, fratello di David, capo della comunicazione di Monte Paschi Siena, morto nel 2013 precipitando dalla finestra del suo ufficio: «Non si suicidò: mio fratello fu ucciso nel tentativo finito male di dare un avvertimento. Erano partite le indagini sulla acquisizione di Antonveneta da parte di Monte Paschi e David aveva chiesto di essere sentito in Procura, ma questa è solo una mia supposizione».

Ranieri Rossi si dice certo che il fratello sia stato picchiato: «È evidente la presenza di due lesioni sulla parte dorsale del polso sinistro, proprio nel punto di contatto con la cassa dell’orologio che fu strappato. Ma anche le ferite al volto non sono compatibili con il suicidio e aveva una ferita alla mano: si aggrappò nel disperato tentativo di non cadere. L’indagine va riaperta».

Al Bano: «È vero: non c'è ancora la pace ma io in Russia canto la speranza»

A Gente lo scorso marzo aveva detto: «Canterò a Mosca solo quando ci sarà la pace con l’Ucraina». Invece Al Bano sarà in concerto a San Pietroburgo il 21 giugno. Un cambio di programma che ha suscitato critiche e polemiche. A Gente, in edicola da venerdì 20 giugno, Al Bano risponde: «Cantare è il mio mestiere. Mi hanno invitato per una manifestazione che non ha nulla a che vedere con la guerra. Sono un uomo di pace, voglio lanciare un messaggio e stemperare il clima. Se l’ho fatto per soldi, come dice qualcuno? Un pensiero meschino. Prendo il mio consueto cachet e metà andrà in tasse in Italia».